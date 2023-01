Kiedy gra Hubert Hurkacz? Transmisja online i w TV z meczu z Denisem Shapovalovem

Hubert Hurkacz podobnie jak Iga Świątek i Magda Linette walczy o jak najlepszy wynik w Australian Open. Wrocławianin świetnie wszedł w ten turniej i bez większych problemów pokonał 60. rakietę świata Pedro Martineza 3:0 (7:6, 6:2, 6:2). Pod koniec pierwszego seta Polak popisał się wolejem, który wzbudził spory aplauz publiczności.

twitter

Australian Open. Cięzka przeprawa Huberta Hurkacza w drugiej rundzie

W drugiej rundzie „Hubiego” czekało już trudniejsze zadanie, bo w tej fazie Australian Open zmierzył się z Lorenzo Sonego (ATP 47). Mecz rozstrzygnął się dopiero w piątym secie, a kibice obejrzeli świetne i długie widowisko. Polak przegrał pierwszego seta 3:6. W drugiej partii wyrównał triumfując 7:6. W kolejnej to znowu Włoch był lepszy (2:6), ale Hurkacz się nie poddał i doprowadził do wyrównania wygrywając (6:3). W decydującym secie to wrocławianin był górą. Dzięki temu zwycięstwu tenisista po raz pierwszy w karierze awansował do III rundy Australian Open.

Australian Open: Hubert Hurkacz – Denis Shapovalov. O której i gdzie oglądać?

W meczu o czwartą rundę na Polaka będzie czekało trudne zadanie, ale jeszcze nie to z najwyższej półki. Hubert Hurkacz zmierzy się z Denisem Shapovalovem, który obecnie zajmuje 22 pozycję w rankingu ATP. Starcie z Kanadyjczykiem odbędzie się w piątek 20 stycznia na Margaret Court Arena, na którym tego samego dnia swoje spotkanie rozegra także Iga Świątek.

Hubert Hurkacz i Denis Shapovalov wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 9:00 polskiego czasu. Transmisja na żywo z tego pojedynku w telewizji dostępna będzie na antenie Eurosportu oraz w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, takich jak np. player.pl

Czytaj też:

QUIZ o Australian Open. Fan tenisa powinien mieć 10/10!Czytaj też:

Magda Linette pokonała Anett Kontaveit. Comeback Polki w Australian Open