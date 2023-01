Andy Murray dokonał czegoś niebywałego. Rekord Australian Open był blisko

O tym meczu Australian Open będzie mówiło się jeszcze długo, ponieważ zapisało się w historii tenisa. Jako że w wielkoszlemowych turniejach gra się do trzech wygranych setów, a nie dwóch (w rywalizacji mężczyzn), należało spodziewać się, że starcie Andy’ego Murraya i Thanasiego Kokkinakisa prędko się nie zakończy. Obaj zawodnicy walczyli jednak tak zawzięcie, że z kortu zeszli dopiero w okolicach 4 nad ranem lokalnego czasu.

Mecz Andy Murray – Thanasi Kokkinakis zapisał się w historii Australian Open

Spotkanie to było niezwykle emocjonujące, ponieważ nie brakowało w nim spektakularnych zwrotów akcji. Ten największy to oczywiście „comeback” Szkota, który po dwóch setach przegrywał 0:2. Wtedy wydawało się, że Australijczykowi nie pozostało nic jak tylko dobić bardziej doświadczonego rywala. Ten jednak przebudził się i sprawił, że mecz potrwał prawie sześć godzin.

Nagle Murray zaczął popisywać się niesamowitymi zagraniami, a jego przeciwnik momentami łapał się za głowę. Widząc, co wyprawia 36-latek, nie mógł w to uwierzyć. Internet obiegło między innymi wideo z akcji, w której obronił siedem podań – takich, zdawałoby się, nie do odbicia. Mimo wszystko jednak wychodził z opresji.

Andy Murray i Thanasi Kokkinakis byli blisko ustanowienia rekordu

Trybuny szalały tak jak sam Murray na korcie. Ostatecznie zwyciężył on 3:2 (4:6, 6:7, 7:6, 6:3 i 7:5). To sprawiło, że Szkot i Australijczyk prawie pobili rekord Australian Open pod względem najdłuższego meczu w historii turnieju. Trwał on 5 godzin i 53 minuty, czyli o 8 minut krócej niż potyczka Novaka Djokovicia oraz Rafaela Nadala z 2012 roku.

