Polak w półfinale Australian Open! To jego największy sukces w karierze

W rywalizacji singlowej nie wszystkim Polakom udało się spełnić oczekiwania, za to w deblowej jednemu z nich idzie świetnie. Jan Zieliński, bo o nim mowa, dotarł już do półfinału Australian Open i wraz z Hugo Nysem powalczy o finał tego wielkoszlemowego turnieju. Dla naszego rodaka to największy sukces w karierze.

W tegorocznej edycji Australian Open wszystkie oczy były zwrócone na Igę Świątek, Huberta Hurkacza oraz Magdę Linette. Pierwsza dwójka zawiodła jednak oczekiwania kibiców, zwłaszcza raszynianka. Ta dwójka zakończyła rywalizację jeszcze przed ćwierćfinałami. Linette za to spisuje się świetnie i już niebawem powalczy o półfinał z Karoliną Pliskovą. Jak na razie jednak w Melbourne radzi sobie jeszcze inny Polak, a mianowicie Jan Zieliński. Zawodnik ten bierze udział w rywalizacji deblowej i wraz ze swoim partnerem dotarł już do 1/2 finału. Jan Zieliński i Hugo Nys świetnie radzą sobie w Australian Open Awans do tak dalekiego etapu Australian Open to wielki sukces naszego reprezentanta, który gra w parze z Hugo Nysem, pochodzącym z Monako. Mają już na koncie kilka zwycięstw. Pokonali kolejno: Davida Hernandeza i Rafaela Matosa (2:1); Maxa Purcella i Jordana Thompsona (2:1); Rajeeva Rama i Joego Sallsbury’ego (2:1) oraz ostatnio Benjamina Bozniego i Arthura Rinderknecha (2:0). To ostatnie starcie w wykonaniu Biało-Czerwonych było bardziej zacięte, niż wskazuje na to wynik. Mało tego, przy wyniku 3:1 w pierwszym secie znów dały o sobie znać kłopoty z pogodą, które od początku Australian Open bombardują meczowe plany tenisistów. Tym razem przerwa trwała godzinę. Po powrocie na kort Polak i Monakijczyk jednak pokazali moc. Najpierw nastąpiło przełamanie na 5:1, które wykorzystał Zieliński, a potem ustalił wynik seta na 6:1 forhendem po crossie. Półfinał Australian Open – życiowy sukces Jana Zielińskiego W drugiej partii starcie bardziej się wyrównało, chociaż nadal to warszawianin i Monakijczyk mieli więcej inicjatywy. Po tym, jak wykorzystali break point na 2:1, ich rywale nie potrafili wypracować sobie żadnego. Zieliński i Nys kontrolowali wynik. Spotkanie dobiegło końca, kiedy na tablicy pojawił się rezultat 6:4 dla „naszych”. Rinderknech w ostatniej akcji uderzył forhendem w siatkę. W półfinale Polak i jego partner zagrają z Jeremym Chardym i Fabricem Martinem lub Jean-Julienem Rojerem i Marcelo Arevalo. Ta druga para w 2022 roku wygrała deblowy Roland Garros. Samo dojście do tego etapu turnieju to dla Zielińskiego największy sukces w karierze. Czytaj też:

