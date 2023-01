Magda Linette w półfinale Australian Open! Nigdy wcześniej nie była tak dobra

Magda Linette właśnie osiąga największy sukces w swojej karierze i nie wiadomo, kiedy się zatrzyma. Naturalnie dobrze by było, gdyby stało się to jak najpóźniej. Niemniej – Polka właśnie awansowała do półfinału Australian Open po pokonaniu Karoliny Pliskovej. Była liderka rankingu WTA momentami była bezradna wobec tego, jaki tenis prezentowała reprezentantka naszego kraju. Ich starcie rozstrzygnęło się w dwóch setach.

Imponujący wynik meczu Magda Linette – Karolina Pliskova w Australian Open

To, czego dokonuje Magda Linette na początku 2023 roku ma prawo imponować. Właśnie rozegrała swoje piąte spotkanie w Australian Open i cały czas jest niepokonana. Dobre występy w tych rozgrywkach wielkoszlemowych rozpoczęła od pokonania Mayar Sharif, następnie rozprawiła się z Anett Kontaveit i Jekateriną Aleksandrową, a następnie wyeliminowała Caroline Garcię. W ćwierćfinale zaś zmierzyła się z Karoliną Pliskovą i znów pozytywnie zaskoczyła. Jak dotąd Polka i Czeszka mierzyły się 9 razy i aż 7-krotnie to właśnie ta druga zawodniczka była górą.

Tym razem jednak to poznanianka była górą, choć na początku starcia wcale nie było to oczywiste, że poradzi sobie tak dobrze. Straciła bowiem podanie, a jej rywalka zbudowała sobie pewną przewagę. Na szczęście Linette zareagowała właściwie i szybko rozpoczęła wynik. Jej planem na to starcie było rozrzucanie Pliskovej po całym korcie w taki sposób, by nie uniemożliwić jej precyzyjne uderzenia. Taktyka się sprawdziła i w pierwszym secie było 6:3 dla naszej rodaczki.

Druga część spotkania była bardziej wyrównana i zdawałoby się również bardziej nerwowa. Między innymi dlatego, że Polka zmarnowała trzy break pointy przy wyniku 3:3. Polka jednak zachowała spokój i wykorzystała moment, kiedy przy stanie 5:5 jej przeciwniczka zaczęła popełniać dużo błędów. Kluczowa była za to ta akcja, w której Linette wygrała 12. gema po akcji złożonej z 13 uderzeń. W ten efektowny sposób przypieczętowała swój awans do półfinału Australian Open.

Czytaj też:

Agnieszka Radwańska ostrzega Igę Świątek. To będzie dla niej wyjątkowo trudneCzytaj też:

Polak w półfinale Australian Open! To jego największy sukces w karierze