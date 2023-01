To będzie najlepszy wynik Magdy Linette w karierze. Duży awans w rankingu WTA jest pewny

Ranking WTA nie zawsze jest miarodajnym wyznacznikiem aktualnej formy, aczkolwiek pozycja w nim ma duży wpływ na postrzeganie poszczególnych zawodniczek. Dlatego właśnie fakt, iż po zakończeniu Australian Open Magda Linette mocno awansuje w klasyfikacji, jest dla niej bardzo ważny. A że tak się stanie, jest to właściwie pewne.

Magda Linette awansuje w rankingu WTA po Australian Open

Wszystko dzięki znakomitym występom poznanianki we wspomnianym wielkoszlemowym turnieju. Rozegrała już w nim pięć spotkań, podczas których pokonywała zazwyczaj wyżej klasyfikowane rywalki. Tylko w pierwszej rundzie zmierzyła się z Mayar Sharif, która zajmowała niższą lokatę. Potem Linette pokonała także Anett Kontaveit, Jekaterinę Aleksandrovą, Carolinę Garcię, a w ćwierćfinale również Karolinę Pliskovą.

Te zwycięstwa sprawiają, że po zakończeniu AO, kiedy ranking WTA zostanie zaktualizowany, Polka znacznie podskoczy w klasyfikacji. Aktualnie zajmuje ona 45. lokatę, lecz za kilka dni powinna uplasować się przynajmniej na 22. pozycji. „Przynajmniej”, ponieważ może wspiąć się jeszcze wyżej, jeśli w półfinale turnieju pokona Arynę Sabalenkę.

Ranking WTA – znakomite perspektywy przed Magdą Linette

Mało tego, gdyby Magda Linette wygrała całe Australian Open, miałaby szanse wspiąć się do nawet do pierwszej dziesiątki. Niemniej nawet 22. miejsce będzie najwyższym w karierze 31-latki. Dotychczas jej prywatny rekord był tym z 2020 roku, kiedy to wspięła się na 33. pozycję.

Aktualny ranking WTA Miejsce Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Punkty 1. Iga Świątek Polska 11025 2. Ons Jabeur Tunezja 5140 3. Jessica Pegula Stany Zjednoczone 5000 4. Caroline Garcia Francja 4415 5. Aryna Sabalenka Białoruś 4340 6. Maria Sakkari Grecja 3921 7. Coco Gauff Stany Zjednoczone 3762 8. Daria Kasatkina Rosja 3500 9. Veronika Kudermetova Rosja 2800 10. Belinda Bencic Szwajcaria 2735 45. Magda Linette Polska 1060

Czytaj też:

Agnieszka Radwańska ostrzega Igę Świątek. To będzie dla niej wyjątkowo trudneCzytaj też:

Polak w półfinale Australian Open! To jego największy sukces w karierze