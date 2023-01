Aryna Sabalenka oceniła Magdę Linette. Powtarzała jedno słowo niczym mantrę

Kto by się spodziewał, że to nie Iga Świątek, nie Hubert Hurkacz, lecz Magda Linette zajdzie najdalej w indywidualnej rywalizacji w Australian Open? Gdyby ktoś tak stwierdził jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, pewnie zostałby uznany za szaleńca. Tymczasem 31-latka dotarła już do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, w którym zmierzy się z Aryną Sabalenką. Białorusinka została zapytana o reprezentantkę Polski na konferencji prasowej, a jej odpowiedź była tak klarowna, że nie trzeba do niej żadnego komentarza.

Magda Linette w życiowej formie podczas Australian Open

Linette była przekonana o swojej sile od dłuższego czasu, lecz wiadomo, jak to czasem bywa. W tym wypadku jednak za słowami poszły czyny i dzięki temu możemy oglądać poznaniankę grającą w Australian Open na bardzo wysokim poziomie.

Potwierdzają to wyniki, które osiąga w kolejnych spotkaniach. Najpierw wygrała 2:0 z Mayar Sherif, a następnie pokonała kilka znacznie wyżej notowanych od siebie (45. miejsce WTA) przeciwniczek. Wyeliminowała więc Anett Kontaveit (19.), Jekaterinę Alexandrovą (18.), Caroline Garcię (4.), a ostatnio również Karolinę Pliskovą (31.).

Aryna Sabalenka chwali Magdę Linette

W półfinale Australian Open Linette zmierzy się z Aryną Sabalenką, jedną z faworytek do wygrania całego turnieju. Skoro wcześniej Polka zaskakiwała teoretycznie silniejsze przeciwniczki, to i tym razem nie należy jej skreślać. Z tego faktu zdaje sobie sprawę sama Białorusinka, która na konferencji prasowej jednoznacznie wypowiedziała się o poznaniance.

– To wspaniała zawodniczka, w Australii gra wspaniały tenis. Dobrze się porusza, świetnie serwuje, radzi sobie z emocjami… Wspaniała tenisistka – podkreślała Białorusinka. – To będzie wspaniała walka. Już nie mogę się doczekać tego meczu – podsumowała.

