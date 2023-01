Polak stanie przed wielką szansą. Zagra w finale Australian Open

Magda Linette jest objawieniem tegorocznej edycji Australian Open W nocy z wtorku na środę Polka zapewniła sobie historyczny awans do półfinału Australian Open. Polka pokonała Karolinę Pliskową 6:3, 7:5. Poznanianka pokonała w tym turnieju już kilka wyżej notowanych rywalek. Po wyeliminowaniu Egipcjanki Mayar Sherif 7:5, 6:1, nasza tenisistka stanęła naprzeciw Anett Kontaveit, z którą wygrała 6:3, 3:6, 6:4.

Następnie Magda Linette wygrała z Jekatieriną Aleksandrową 6:3, 6:4, a w 4. rundzie Polka wyeliminowała faworyzowaną Caroline Garcię 7:6 (7:3), 6:4. O wielki Finał poznanianka zmierzy się z Aryną Sabalenką, a to spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 stycznia o godz. 11:00 polskiego czasu.

Piękny sen Jana Zielińskiego

Biało-Czerwoni świętują sukcesy również w deblu za sprawą Jana Zielińskiego, który wraz ze swoim partnerem Hugo Nysem awansowali do finału Australian Open. W pierwszej rundzie tego wielkoszlemowego turnieju polsko-marokański duet pokonał 2:1 rozstawionych z „trzynastką” Rafaela Matosa i Davida Vegę Hernandeza.

Takim samym wynikiem zakończyło się starcie drugiej rundy z Maxem Purcellem i Jordanem Thompsonem oraz 1/8 finału z Rajeevem Ramem i Joem Salisburym. W ćwierćfinale para Zieliński/Nys wyeliminowali Benjamina Bonziego i Arthura Rinderknecha 2:0.

Półfinał z Fabricem Martinem i Jeremym Chardym był bardzo zacięty. Polak i Marokańczyk byli w stanie wygrać pierwszego seta 6:3, ale w drugim musieli już uznać wyższość rywali, którzy triumfowali 5:7. Trzeci i decydujący set Zieliński i Nys rozegrali niemal bezbłędnie już na samym początku dwukrotnie przełamali rywali i przy prowadzeniu 4:0 mogli spokojnie grać swój tenis. Decydująca partia skończyła się wynikiem 6:2, a cały mecz 2:1.

Finał debla mężczyzn odbędzie się w sobotę, a Jan Zieliński i Hugo Nys zmierzą się ze zwycięzcą pary Hijikata/Kubler – Granollers/Zeballos

Wielki sukces deblisty

Tegoroczny finał Australian Open to jest największy sukces w karierze deblisty. Do tej pory najlepszym osiągnięciem Polaka na Wielkim Szlemie było dotarcie do ćwierćfinału US Open. Ponadto 26-latem ma na swoim koncie dwa sukcesy. W 2021 w parze z Hubertem Hurkaczem wygrrał ATP w Metz, a rok później na tym samym turnieju triumfował razem z Marokańczykiem.

Tym występem Jan Zieliński zapewnił sobie awans w rankingu deblistów. Już teraz tenisista może być pewien, że awansuje z 36. miejsca na najwyższą w karierze do tej pory 16 pozycję. A jeśli chodzi o jego partera, to ten przesunie się z 40. na 22 lokatę. Żeby tego było mało, jeśli para Zieliński i Nys zwycięży Australian Open, to Polak awansuje do pierwszej dziesiątki.

