Poważne wyznanie Igi Świątek po Australian Open. Te słowa zostaną zapamiętane

Tegoroczny Australian Open nie przebiegł po myśli Igi Świątek. Pierwsza rakieta świata rankingu WTA okazała się słabsza od Jeleny Rybakiny, której udało się dotrzeć do finału rozgrywek. Tam czeka ją starcie z Aryną Sabalenką, która z kolei w półfinale pokonała Magdę Linette. Przebieg turnieju dla obu polskich tenisistek to ogromna niespodzianka, gdyż wiele osób spodziewało się, że to raszyniance uda się zajść wyżej niż poznaniance. Stało się inaczej, a po zakończeniu przygody z turniejem Iga Świątek na jakiś czas zniknęła z życia publicznego.

Iga Świątek przemówiła po Australian Open

Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych wpis, którym zwróciła się do fanów, jednocześnie deklarując poprawę w najbliższym czasie. 21-latka ma przed sobą jeszcze długą karierę i na pewno będzie miała niejedną szansę na triumf w australijskich zawodach.

– Zaakceptować, dostosować się, iść dalej... Ja już w domu, wracam do pracy po paru spokojniejszych dniach. Dziękuję AO, dziękuję Wam za wsparcie. Nie był to oczywiście dla mnie dobry wynik, ale odrobię lekcję i każdego dnia włożę wysiłek w to, żeby się rozwijać i być coraz lepszą tenisistką. Do zobaczenia niebawem – napisała na Instagramie pierwsza rakieta światowego rankingu WTA.

Na koniec gwiazda tenisa opublikowała cytat: „Nigdy nie jest łatwiej. Po prostu stajesz się lepsza”.

Droga Igi Świątek w Australian Open 2023

W pierwszych trzech rundach Iga Świątek nie miała większych problemów. Pokonywała odpowiednio Julę Nemeier 6:4, 7:5, Camilę Osorio 6:2, 6:3 oraz Cristinę Buscę 6:0, 6:1. Z Jeleną Rybakiną przegrała 4:6, 4:6.

Warto zauważyć, że to drugi raz z rzędu, kiedy reprezentantka Polski ulega 25. rakiecie rankingu WTA. 24 grudnia 2022 roku mierzyły się ze sobą w ramach World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam Kazaszka zwyciężyła jeszcze efektywniej 6:3, 6:1.

