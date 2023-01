Kiedy i gdzie gra Iga Świątek? Polka może wygrać jeszcze wiele

Australian Open 2023 nie przebiegł po myśli Igi Świątek. Pierwsza rakieta światowego rankingu WTA odpadła już w czwartej rundzie po porażce z Jeleną Rybakiną 4:6, 4:6. Od momentu porażki raszynianka na jakiś czas usunęła się w cień i nie udzielała nawet w mediach społecznościowych. Zrobiła to dopiero kilka dni po tym, a jednocześnie porażce Magdy Linette w półfinale z Aryną Sabalenką, późniejszą triumfatorką zawodów.

Iga Świątek nie poprawiła rekordu z Australian Open

W 2022 roku Iga Świątek odpadła dopiero w półfinale Australian Open. Przegrała wówczas z Amerykanką Danielle Collins 4:6, 1:6. Choć przed rozpoczęciem tegorocznego australijskiego turnieju zapowiadała, że ma zamiar poprawić ten wynik i wygrać, stało się całkowicie inaczej. Po porażce z Jeleną Rybakiną nasza mistrzyni nie ukrywała goryczy.

– Dziś czułam, że nie mogę już więcej z siebie dać. Nie byłam w stanie walczyć jeszcze bardziej, zmusić się do jeszcze większego wysiłku. Myślę, że to kwestia nastawienia, podejścia do gry. Chyba zrobiłam w tym względzie krok w tył. Czułam presję, za bardzo chciałam. Muszę się trochę bardziej wyluzować. Tyle. Muszę się w najbliższych tygodniach skupić na tym, żeby znowu chcieć wygrywać, a nie tylko nie chcieć przegrać – mówiła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek? Terminarz najbliższych zawodów

Już wkrótce Iga Świątek będzie miała okazję zatrzeć niesmak, jaki pozostał po Australian Open. W lutym nasza tenisistka rozegra turniej WTA 500 w Katarze. To tam przed rokiem wystartowała ze swoją bajeczną formą, ostatecznie zwyciężając całe zawody. Kolejny turniej to WTA 1000, który odbędzie się w Dubaju, a następnie w Indiach.

WTA 500 – Doha, Katar – 13-18 lutego,

WTA 1000 – Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 19-25 lutego,

WTA 1000 – Indian Wells, Stany Zjednoczone – 6-19 marca.

