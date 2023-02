Kolejny wielki sukces Igi Świątek. Przed nią osiągnęły to same legendy tenisa

Porażka Igi Świątek z Jeleną Rybakiną 4:6, 4:6 w ćwierćfinale Australian Open była jedną z największych niespodzianek pierwszego wielkoszlemowego turnieju 2023 roku. Polscy kibice mieli świadomość, że australijski turniej nie należy do ulubionych raszynianki, jednak mimo wczesnego odpadnięcia, pozwoliło jej to na zachowanie wciąż wysokiej przewagi w rankingu WTA. Wkrótce Polka dołączy do ścisłego i elitarnego grona.

Iga Świątek liderką rankingu WTA przez cały rok

Odkąd Ashleigh Barty ogłosiła zakończenie kariery, Iga Świątek pozostaje bezsprzeczną liderką światowego rankingu WTA. Jednocześnie, jest pierwszą Polką, której udało się dokonać tejże sztuki. Raszynianka awansowała na fotel lidera dokładnie 4 kwietnia 2022 roku i od tamtej pory skrupulatnie i regularnie powiększała przewagę nad swoimi przeciwniczkami.

Wiadomo już, że taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie przez kolejne miesiące, co oznacza, że zostanie jedną z niewielu tenisistek, której udało się utrzymać pozycję liderki rankingu WTA przez cały rok.

Iga Świątek w elitarnym gronie

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie polska tenisistka odnotowała serię 37 zwycięstw z rzędu, sięgając w tym okresie po triumfy w: Miami Open, Qatar Open, Indian Wells, Porsche Open (Stuttgart), Roma Open oraz wielkoszlemowym Roland Garros, którego tytuł sprzed roku obroniła. Po porażce w Wimbledonie, zwyciężyła US Open, dzięki czemu pod koniec 2023 roku jej przewaga nad drugą Ons Jabeur wyniosła aż 6030 punktów.

Poza Polką pozycję liderki światowego rankingu WTA przez cały rok obejmowały: Serena Williams, Justin Henin, Martina Hingis, Monica Seles, Steffi Grad, Martina Navratilova, Chris Evert i wcześniej wspomniana Ashleigh Barty. Obecnie Iga Świątek przewodzi w stawce nad drugą w tabeli, zwyciężczynią Australian Open, Aryną Sabalenką o 4385 punktów.

