Czołowa tenisistka ominie dwie duże imprezy. Sama wyjaśniła, co się stało

To nie jest wymarzony początek roku dla Ons Jabeur. Po słabym występie na pierwszym wielkoszlemowym turnieju sezonu Tunezyjka doznała kontuzji, która wymaga drobnego zabiegu i wyklucza ją z gry przynajmniej w dwóch turniejach z cyklu WTA.

Ons Jabeur z kontuzją

Co prawda Jabeur najpierw dotarła do półfinału rozgrywek w Adelajdzie, lecz zaraz po tym pożegnała się z Australian Open już na etapie drugiej rundy. W pokonanym polu zostawiła ją Marketa Vondrousova, wygrywając 6:1, 5:7, 6:1. Teraz Tunezyjka podzieliła się z fanami informacjami o stanie zdrowia. Przez kontuzję zabraknie jej na turniejach WTA w Dosze i Dubaju.

„W celu zadbania o sytuację zdrowotną, mój zespół medyczny zdecydował, że muszę przejść drobną operację, aby móc wrócić na korty i dobrze się prezentować. Będę musiała zrezygnować ze startów w Dosze i Dubaju, co łamie mi serce. Chciałabym przeprosić wszystkich fanów na Bliskim Wschodzie, którzy czekali na to spotkanie. Obiecuję, że wrócę do Was silniejsza i zdrowa” – napisała Jabeur w mediach społecznościowych. Nie wspomniała jednak, jakiej kontuzji doznała.

Ons Jabeur spada w rankingu WTA

Pochodząca z Tunezji tenisistka nie wygrała jeszcze do tej pory ani jednego wielkoszlemowego turnieju. Jest finalistką Wimbledonu i US Open z ubiegłego roku. W Stanach Zjednoczonych musiała uznać wyższość Igi Świątek, pierwszej rakiety świata. Do niedawna 28-latka zajmowała drugie miejsce w rankingu WTA. Na trzecią pozycję zrzuciła ją Aryna Sabalenka, triumfatorka turnieju w Melbourne.

