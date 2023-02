Zła wiadomość dla Igi Świątek przed WTA w Dosze. Musi sobie z tym poradzić

Po dłuższej przerwie od gry Iga Świątek niebawem wróci do rywalizacji. Turnieje, w których niebawem weźmie udział, odbędą się na Bliskim Wschodzie – najpierw w Katarze, a potem Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najpierw raszynianka wystartuje w Dosze. Będzie to jej pierwszy turniej od Australian Open, z którego odpadła 22 stycznia. We wspomnianych dwóch turniejach Polka będzie musiała radzić sobie bez bliskiego współpracownika.

Iga Świątek zagra w Dubaju i Dosze bez Tomasza Wiktorowskiego

Informację na ten temat opublikowano w dzienniku „Rzeczpospolita”. W artykule czytamy, iż Polki na Bliskim Wschodzie nie wesprze jej szkoleniowiec, czyli Tomasz Wiktorowski. „Z powodów prywatnych trener liderki rankingu WTA nie będzie towarzyszył jej podczas zawodów w Dosze i Dubaju” – głosi tekst. Obecnie z Igą Świątek w Katarze przebywają trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk oraz psycholog Daria Abramowicz.

Zadanie, przed którym stoi nasza tenisistka, już samo w sobie jest trudne. W zeszłym sezonie raszynianka zwyciężyła w WTA w Dosze, więc tym razem przystępuje do rozgrywek w roli obrończyni tytułu. Drabinka, którą wylosowała, nie jest jednak zbyt korzystna. Co prawda w pierwszej rundzie Świątek dostała wolny los, lecz w kolejnej najprawdopodobniej zmierzy się z Danielle Collins (42. miejsce w klasyfikacji), a później Wiktorię Azarenkę (17.) lub Belindę Bencic (9.).

Pierwszy mecz naszej rodaczki w Katarze powinien odbyć się 15 lutego. Aktualnie nie jest jeszcze znana godzina, o której rozpocznie się spotkanie.

Czytaj też:

Magda Linette dla „Wprost”: Nie jest łatwo grać o swoje życie. Przez to miałam wiele chwil zwątpieniaCzytaj też:

Q&A z Magdą Linette. Niektóre wybory tenisistki mogą zaskakiwać