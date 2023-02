Iga Świątek nie zagra z Belindą Bencic. Zaskakujący powód

Iga Świątek nie zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Dosze. Oznacza to, że pierwsza rakieta awansowała bezpośrednio do półfinału. Ma to związek z decyzją Belindy Bencic.

W środę 15 lutego Iga Świątek rozegrała swój mecz z Danielle Collins w drugiej rundzie turnieju WTA Doha. Pierwsza rakieta świata zrewanżowała się za zeszłoroczną porażkę w półfinale Australian Open i rozbiła Amerykankę w niespełna godzinnym spotkaniu. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 (6:0, 6:1). W kolejnym pojedynku Polka miała zmierzyć się z Belindą Bencic. Dziewiąta rakieta świata swoje zmagania w katarskim turnieju rozpoczęła od zwycięstwa w 1. rundzie z Wiktorią Tomową, którą pokonała 6:0, 6:1. Z kolei w środę, Szwajcarka wyeliminowała Wiktorię Azarenkę po blisko trzygodzinowym starciu. Mecz zakończył się wynikiem 1:6, 7:6, 6:4. WTA Doha: Media: Nie dojdzie do meczu Iga Świątek – Belinda Bencic Jednak według ustaleń dziennikarzy, Iga Świątek awansowała bezpośrednio do półfinału, a ma to związek z wycofaniem się szwajcarskiej tenisistki. „Iga Świątek trafia bezpośrednio do półfinału w Doha” – napisał na swoim Twitterze włoski dziennikarz zajmujący się tenisem Luca Fiorino. Na razie nie jest znane podłoże decyzji dziewiątej rakiety świata, ale dziennikarze zajmujący się tenisem uważają, że ta decyzja jest spowodowana ogromnym zmęczeniem. Przypomnijmy, w niedzielę 12 lutego Belinda Bencic wgrała WTA w Abu Dhabi, a trzy dni później rozegrała wyczerpujące spotkanie z Azarenką. twitter W związku z tym Iga Świątek ma dodatkowy dzień na regenerację, a swój mecz o finał rozegra najprawdopodobniej w piątek. Pierwsza rakieta świata zmierzy się w półfinale WTA Doha ze zwyciężczynią pary Coco Gauff — Weronika Kudermietowa. To starcie odbędzie się w czwartek 16 lutego. Na turnieju w Dosze Iga Świątek musi radzić sobie bez swojego trenera Tomasza Wiktorowskiego, który z powodów osobistych nie mógł udać się ze swoją podopieczną do Kataru. Jak informowała jakiś czas temu "Rzeczpospolita" Obecnie z Igą Świątek w Katarze, z raszynianką na Bliski Wschód udali się trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk oraz psycholog Daria Abramowicz. Czytaj też:

