Gwiazda PlusLigi odejdzie z klubu? Dziennikarz wskazał, gdzie może trafić

PGE Skra Bełchatów bardzo kiepsko sobie radzi w tym sezonie w PlusLidze. Po 24. kolejkach drużyna zajmuje 11 miejsce z trzydziestoma punktami na koncie i traci 26 "oczek" do lidera Asseco Resovii. Na 10. miejscu w tabeli plasuje się LUK Lublin, który ma cztery pkt więcej od Żółto-Czarnych.

Puchar CEV: Wielki mecz Atanasijevicia przeciwko VK CEZ Karlovarsko

Podopieczni Andrei Gardiniego trochę lepiej sobie radzą na europejskim podwórku, gdzie po zaciętym spotkaniu z VK CEZ Karlovarsko udało im się awansować do półfinału Pucharu CEV. Przypomnijmy, w pierwszym meczu PGE Skra przegrała 2:3, ale w rewanżu u siebie bełchatowianie rozbili rywali 3:0.

Bohaterem rewanżowego spotkania został Aleksandar Atanasijević, który zdobył 20 punktów ze skutecznością w ataku wynoszącą 62 proc. Serb zaserwował sześć asów i zdobył jeden punkt blokiem.

Przyszłość Atanasijevicia w PGE Skrze. "La Gazetta dello Sport": Może trafić do Włoch

Od jakiegoś czasu spekuluje się o przyszłości Atanasijevicia. W mediach pojawiają się informacje, że Serb po sezonie odejdzie z ogarniętego kryzysem klubu. W piątek 17 lutego dziennikarz "La Gazetty dello Sport" Gian Luca Pasini podał więcej szczegółów.

Zdaniem włoskiego dziennikarza Serb ma wrócić do Włoch, a konkretnie może trafić do Trentino Volley. Jeśli doszłoby do tego transferu, to byłby powrót 31-latka do Włoch. W 2021 roku Atanasijević występował w Sir Safety Perugii.

PGE Skra w przyszłym sezonie najprawdopodobniej pożegna się z kilkoma gwiazdami. Trefl Gdańsk już potwierdził definitywny transfer Mikołaja Sawickiego, który w bieżącym sezonie przebywał na wypożyczeniu. Ponadto z bełchatowskim klubem ma pożegnać się Karol Kłos, który zdaniem dziennikarzy odejdzie do Asseco Resovii Rzeszów.

Czytaj też:

PlusLiga doceniła reprezentantów Polski. Znaleźli się w doborowym gronieCzytaj też:

Karol Kłos nie owijał w bawełnę ws. problemów PGE Skry Bełchatów. „Psujemy najprostsze rzeczy”