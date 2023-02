Iga Świątek – Jessica Pegula. O której mecz i gdzie oglądać finał WTA Doha? Transmisja TV i online

Iga Świątek bez większych trudów awansowała do finału WTA 500 w Dosze i jest na bardzo uprzywilejowanej drodze do obrony tytułu sprzed roku, kiedy to w finale pokonała Anett Kontveit 6:2, 6:0. W tegorocznym wydaniu zawodów 21-latka idzie jak burza. W pierwszej rundzie dostała wolny los, a w drugiej zmierzyła się z Danielle Collins, którą bez trudu pokonała 6:0, 6:1. Później doszło do zaskakującej sytuacji.

Iga Świątek w finale WTA 500 w Dosze

W ćwierćfinale czekało na Polkę spotkanie z Belindą Bencić (9. WTA), jednak doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Szwajcarka musiała wycofać się z turnieju, a na oficjalnej stronie WTA pojawiła się informacja, że powodem takiego przebiegu zdarzeń było przemęczenie. W związku z tym raszynianka awansowała bezpośrednio do półfinału, gdzie czekało na nią starcie z Weroniką Kudiermietową.

Rosjanka również nie miała nic do powiedzenia w starciu z faworyzowaną Polką. Pierwsza rakieta świata zwyciężyła 6:0, 6:1, a w finale czekało na nią starcie z Jessicą Pegulą (4. WTA). Zagraniczne media rozpływają się nad formą Polki, jednak wszyscy podkreślają, że mecz z Amerykanką będzie dla niej o wiele poważniejszym sprawdzianem niż poprzednie dwa.

Czwarta rakieta świata nie była doskonała w poprzednich meczach, jednak ostatecznie udało jej się wywalczyć finał. W II rundzie zmierzyła się z Jeleną Ostapenko (14. WTA), którą pokonała 6:2, 2:6, 7:5. W ćwierćfinale triumfowała nad Beatruz Haddad Maią (12. WTA) 6:3, 6:2, z kolei w półfinale rozprawiła się z Marią Sakkari (7. WTA) 6:2, 4:6, 6:1.

Iga Świątek – Jessica Pegula. O której mecz i gdzie oglądać transmisję?

Iga Świątek i Jessica Pegula zmierzą się ze sobą po raz siódmy. W ich dotychczasowych pojedynkach czterokrotnie górą była Polka, dwa razy triumfowała Amerykanka, w tym również w ostatnim meczu podczas United Cup, gdzie wygrała pewnie 6:2, 6:2. Teraz raszynianka ma okazję się zrewanżować.

Mecz Iga Świątek – Jessica Pegula zaplanowany został na sobotę, 18 lutego o godz. 16:00. Transmisję TV będzie można oglądać na antenie Canal+Premium oraz online w Canal+Online.

