Bajońska kwota dla Igi Świątek. Tyle zarobiła za triumf w Dosze

Tegoroczny turniej WTA 500 w Dosze zapadnie w pamięci polskich kibiców na długo. Iga Świątek zagrała w nim trzy mecze i w każdym z nich nie dała szans swoim przeciwniczkom. Polka nie brała udziału w pierwszej rundzie, ponieważ otrzymała wolny los. Po drodze spotkała ją jeszcze jedna nieoczekiwana niespodzianka, która zadziałała na jej korzyść. Ostatecznie okazała się bezkonkurencyjna, co jest bardzo dobrym prognostykiem przed nadchodzącymi zmaganiami tenisowymi z jej udziałem.

Iga Świątek podbiła WTA 500 w Dosze

Pierwszą przeciwniczką Igi Świątek WTA 500 w Dosze była Amerykanka Danielle Collins, która w pierwszej rundzie pokonała Elise Mertens. Polka nie pozostawiła żadnych złudzeń rywalce, pokonując ją 6:0, 6:1. W ćwierćfinale miała zmierzyć się z Belindą Bencić, jednak Szwajcarka zdecydowała się zrezygnować z udziału w zawodach, podając za powód przemęczenie.

Raszynianka automatycznie awansowała zatem do półfinału. Tam czekało na nią spotkanie z Rosjanką Weroniką Kudiermietową, którą zdemolowała dokładnie takim samym wynikiem, co wcześniejszą przeciwniczkę, czyli 6:0, 6:1. W finale naprzeciwko niej stanęła 4. w rankingu WTA Jessica Pegula, z którą wcześniej mierzyła się sześciokrotnie i czterokrotnie wygrywała.

Początek meczu był bardzo obiecujący, gdyż Amerykanka stawiała opór. W pewnym momencie stan spotkania wynosił 3:2, jednak później los dla przeciwniczki Polki był już zdecydowanie mniej sprzyjający. Cały mecz przegrała boleśnie 6:3, 6:0 i oddała honory Idze Świątek.

Iga Świątek zarobiła ogromne pieniądze za zwycięstwo w Dosze

Jak podaje „Przegląd Sportowy” Iga Świątek za zwycięstwo w Katarze otrzymała 112 tys. 316 euro, co daje ok. 535 tys. 734 zł. Jessica Pegula zarobiła 69 tys. 326 euro, czyli ok. 330 tys. 677 zł. Warto zaznaczyć, że Amerykanka brałą również udział w rywalizacji w deblu, gdzie razem z Coco Gauff okazały się najlepsze i dostaną do podziału 37 tys. 485 euro, czyli ok. 178 tys. 799 zł.

Czytaj też:

Iga Świątek się zirytowała. Wymowna reakcja na ten komentarzCzytaj też:

Iga Świątek przyznała to bez ogródek. Opowiedziała o trudnej dla niej kwestii