Iga Świątek poznała nową rywalkę. Nie będzie łatwo

Za nami wielkie tenisowe dni, których głównymi bohaterami byli Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Polak nie będzie dobrze wspominać turnieju ATP w Rotterdamie, gdzie przegrał na etapie 1/8 finału z Bułgarem Gregorem Dimitrovem 6:6 (4:7), 6:6 (5:7). Całkiem inaczej było w przypadku Igi Świątek, która podbiła turniej WTA 500 w Dosze i nie dała szans żadnej z rywalek. Już wkrótce będzie miała okazję na kontynuację swojej podróży po poprawę wyniku w rankingu WTA.

Iga Świątek chce umocnić się na pozycji liderki rankingu WTA

Patrząc na wyniki Igi Świątek w turnieju WTA w Dosze, można dojść do wniosku, że była to dla niej przysłowiowa bułka z masłem. Gwiazda rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, gdyż w pierwszej otrzymała wolny los. W pierwszym starciu pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:1, 6:0. Jej kolejną przeciwniczką była Rosjanka Weronika Kudiermietowa, z którą wygrała identycznym wynikiem, a w finale zwyciężyła Jessikę Pegulę 6:3, 6:0.

Był to jej drugi tytuł mistrzyni katarskiego turnieju z rzędu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 21-latka z Raszyna właśnie w Dosze rozpoczęła swoją bajeczną passę 37 zwycięstw z rzędu, w międzyczasie wygrywając m.in. dwa turnieje Wielkiego Szlema. W tym roku Polka ma ochotę na powtórkę i już wkrótce będzie miała okazję udowodnić, że kapitalna dyspozycja w Katarze nie była dziełem przypadku. Poznaliśmy pierwszą rywalkę Igi Świątek na zawodach WTA w Dubaju.

Z nią Iga Świątek zagra w Dubaju

O tym, kto będzie przeciwniczką Igi Świątek zdecydowało spotkanie Austriaczki Julii Grabher z Kanadyjką Leylah Fernandez. W pierwszym secie obejrzeliśmy bardzo wyrównany mecz, jednak lepsza okazała się Kanadyjka, wygrywając 6:4.

W drugim również okazała dominację nad przeciwniczką i zwyciężyła 6:2. To z nią Iga Swiątek zmierzy się w drugiej rundzie WTA w Dubaju. Dotychczas Kanadyjka najwyżej dotarła do finału US Open w 2021 roku, gdzie przegrała z Emmą Raducanu.

Czytaj też:

Iga Świątek przyznała to bez ogródek. Opowiedziała o trudnej dla niej kwestiiCzytaj też:

Wymowne słowa Igi Świątek po zwycięstwie w Dosze. „Mamy krótką pamięć”