Iga Świątek ma szansę na prestiżową nagrodę. Konkurencja jest ogromna

Statuetki przyznawane przez fundację Nelsona Mandeli od 2000 roku nazywane są „Oscarami Sportu” i wręczane są co roku za osiągnięcia indywidualne bądź sportowe w roku poprzednim.

Zwycięzcy są ogłaszani w kategoriach, takich jak „Sportowiec Roku”, „Sportsmenka Roku”, „Drużyna Roku”, „Niespodzianka Roku”, „Comeback Roku”, „Drużyna Roku” i „Sportowiec Roku z Niepełnosprawnością”. Laureatów typuje grupa dziennikarzy z 68 krajów. Tegoroczna gala Laureus World Sports Awards odbędzie się w kwietniu.

Laureus World Sports Awards: Iga Świątek została nominowana

Iga Świątek została nominowana do nagrody „Sportsmenki Roku” Laureus World Sports Awards. Jest to pierwsza nominacja Polki, ale za to, jak najbardziej zasłużona. Tenisistka od 4 kwietnia 2022 zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA, może pochwalić się serią 37 zwycięstw z rzędu oraz triumfami w wielkoszlemowych turniejach takich jak French Open i US Open.

W walce o statuetkę Iga Świątek ma pięć rywalek. Wśród nich są lekkoatletki, które błyszczały na mistrzostwach świata w Eugene w Oregonie, czyli Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce i Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone. O statuetkę będzie walczyć także pływaczka Katie Ledecky, piłkarka FC Barcelony Alexia Putellas oraz narciarka alpejska Mikaela Shiffrin.

Laureus World Sports Awards: Robert Lewandowski w przeszłości również był nominowany

Przypomnijmy, w 2021 roku Iga Świątek została nominowana do nagrody „Niespodzianki Roku” Laureus World Sports Awards. Ostatecznie jury wygrało zwycięzcę Super Bowl Patricka Mahomesa.

W ubiegłych latach w 2021 i 2022 roku w kategorii „Sportowiec Roku” nominowany był Robert Lewandowski. Niestety kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej nie dał rady wyprzedzić konkurencji.

