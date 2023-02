Mecz Iga Świątek – Leylah Fernandez w WTA Dubaj. Transmisja na żywo w TV i online

Po spektakularnym triumfie w WTA Doha Iga Świątek rusza po kolejne zwycięstwa. Parę dni temu Polka obroniła tytuł zdobyty w zeszłym roku. Tenisistka w ekspresowym tempie pokonała Danielle Collins, Weronikę Kudiermietową oraz Jessicę Pegulę. Po tym spektakularnym triumfie pierwsza rakieta świata nie opuściła Bliskiego Wschodu i z Kataru udała się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na turniej WTA 1000 w Dubaju.

WTA w Dubaju: Iga Świątek rozpoczyna swoje zmagania

Zeszłoroczny turniej w Dubaju nie poszedł po myśli Polki. Tenisistka odpadła wówczas w drugiej rundzie z późniejszą triumfatorką tego turnieju – Jeleną Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7), więc Polka liczy na poprawę tego wyniku, tym bardziej że zaczyna od drugiej rundy, bo na starcie dostała tzw. wolny los.

Póki co w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie brakuje niespodzianek. Z turniejem pożegnały się już niedawna rywalka Igi Świątek – Weronika Kudiermietowa, czyli 11. rakieta świata i Paula Badosa (WTA 19.)

Rywalka Igi Świątek. Tenisistki w przeszłości mierzyli się ze sobą

Swój najbliższy mecz w WTA Dubaj Iga Świątek rozegra we wtorek 21 lutego. Jej rywalką będzie 37. rakieta świata Leylah Fernandez. W pierwszej rundzie Kanadyjka pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:4, 6:2.

Do tej pory Iga Świątek tylko raz grała przeciwko 20-letniej Fernandez. Było to w styczniu 2022 roku w turnieju WTA w Adelajdzie. Wówczas to Polka pewnie triumfowała 6:1, 6:2.

Iga Świątek – Leylah Fernandez. O której i gdzie oglądać ten mecz?

Mecz Iga Świątek – Leylah Fernandez w drugiej rundzie WTA Dubaj rozegrany zostanie we wtorek 21 lutego. Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 16:00 polskiego czasu.

Transmisję na żywo w TV z tego meczu będzie można oglądać na antenie Canal+ oraz w internecie w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał.

Czytaj też:

Iga Świątek ma szansę na prestiżową nagrodę. Konkurencja jest ogromnaCzytaj też:

Iga Świątek oceniła swoją grę. Rywalki mają czego się obawiać