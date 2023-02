Andy Murray zachwycony Igą Świątek. Na ripostę Polki nie trzeba było długo czekać

Na bliskim wschodzie Iga Świątek czuje się jak ryba w wodzie. Po zwycięstwie z Jessicą Pegulą w finale turnieju WTA w Dosze pierwsza rakieta świata zmierza po kolejne zwycięstwo w Dubaju.

WTA w Dubaju: Błyskawiczny awans Igi Świątek do półfinału

W pierwszej rundzie turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Iga Świątek dostała tzw. wolny los. W kolejnej fazie tego turnieju raszynianka stanęła naprzeciwko 20-letniej Leylah Fernandez. Kanadyjka dzielnie walczyła, ale na będącą w znakomitej formie Polkę było to za mało.

W trzeciej rundzie Iga Świątek pokonała Ludmiłę Samsonową 6:1, 6:0 i awansowała do ćwierćfinału w Dubaju. By awansować do półfinału, raszynianka nie musiała nawet wychodzić na kort. Rywalka Polki, którą w tej fazie rozgrywek miała być Karolina Pliskova, wycofała się z powodów zdrowotnych. O finał pierwsza rakieta świata zawalczy ze zwyciężczynią meczu Madison Keys – Coco Gauff.

Andy Murray o Idze Świątek: Ona jest inna. Natychmiastowa reakcja Polki

Portugalski dziennikarz „Record” Jose Morgado wyliczył, że zwycięstwo nad Rosjanką było piątym z rzędu na Bliskim Wschodzie, w którym przegrała tylko osiem gemów – 6-0, 6-1, 6-0, 6-1, 6-3, 6-0, 6-1, 6-1, 6-1, 6-0. „Wszyscy gracze, których pokonała, byli w pierwszej dwudziestce lub byli finalistami Wielkiego Szlema. Nie do wiary” – napisał.

Ten wpis skomentował legendarny tenisista Andy Murray. Dwukrotny mistrz olimpijski w grze pojedynczej, srebrny medalista w grze mieszanej z Londynu i zwycięzca turniejów wielkoszlemowych napisał: „Ona jest inna”.

Iga Świątek nie pozostała dłużna i odpowiedziała na komentarz Szkota. „Jesteś wzorem do naśladowania i inspiracją na wielu poziomach. Dziękuję za wszystko, co robisz dla tego sportu” – odpowiedziała pierwsza rakieta świata.

