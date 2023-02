Hubert Hurkacz gra o finał ATP Marsylia. O której mecz i gdzie oglądać transmisję?

Póki co Hubert Hurkacz w turnieju ATP 250 w Marsylii radzi sobie przeciętnie. Co prawda Polak awansował do półfinału, ale miał ogromne problemy z niżej notowanymi rywalami. Rozgrywki zaczęły się od 1/16 finału, gdzie rozstawiony z „jedynką” Hurkacz otrzymał tzw. wolny los.

ATP Marsylia: Kręta droga Huberta Hurkacza do półfinału

W drugiej rundzie 11. rakieta światowego rankingu stanęła naprzeciwko Leandro Riediemu, który przystępował do meczu jako 133. zawodnik ATP. Mimo że rywal był niżej notowany, to od początku mocno postawił się Hurkaczowi, sprawiając mu sporo problemów. Pierwszego seta dość niespodziewanie wygrał Szwajcar i to Polak musiał gonić wynik. Na szczęście „Hubi” w porę się otrząsnął i najpierw doprowadził do wyrównania (6:3), a potem zatriumfował 6:2, a w całym meczu 2:1.

Podobny thriller Hubert Hurkacz rozegrał z Mikaelem Ymerem w ćwierćfinale ATP Marsylia. Reprezentant Polski, mimo że został przełamany w pierwszym gemie, dał radę wrócić do gry i wygrać pierwszego seta 6:3. W drugiej odsłonie był ten sam wynik, tylko że na korzyść Szweda, który dominował w tej partii. Losy awansu rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku. Obaj tenisiści zacięcie walczyli o zwycięstwo, ale to wrocławianin przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Mecz Hubert Hurkacz – Aleksander Bublik. O której start i gdzie obejrzeć?

W starciu o finał Hubert Hurkacz zmierzy się z Aleksandrem Bublikiem. Kazach zajmuje pięćdziesiąte miejsce w rankingu ATP i to on spróbuje postawić się 11. rakiecie świata. To będzie szóste starcie między dwoma tenisistami, z czego w pięicu z nich zwyciężał Polak.

Mecz Hubert Hurkacz – Aleksander Bublik zostanie rozegrany w sobotę 25 lutego o godz. 14.30. Prawa telewizyjne do turnieju ATP Marsylia ma Polsat Sport. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć online na stronach bukmachera, takich jak Betclic, Fortuna, STS czy Superbet.

Czytaj też:

Magda Linette odpadła z WTA Merida. Polka przegrała z niżej notowaną rywalkąCzytaj też:

Andy Murray zachwycony Igą Świątek. Na ripostę Polki nie trzeba było długo czekać