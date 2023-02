O której mecz Hubert Hurkacz – Aleksander Szewczenko w ATP Dubaj? Transmisja online i w TV

Już niebawem Hubert Hurkacz przystąpi do rywalizacji w kolejnym turnieju spod szyldu ATP. Po sukcesie we Francji udał się na Bliski Wschód, by tam powalczyć o tytuł w rozgrywkach rangi 500. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Aleksander Szewczenko, choć początkowo Polak miał mierzyć się ze zdecydowanie trudniejszym oponentem.

Hubert Hurkacz zagra z Aleksandrem Szewczenką w ATP Dubaj

Do niedawna wydawało się, że rywalem wrocławianina będzie Andy Murray, czyli żywa legenda tenisa. Mimo że Brytyjczyk w ostatnich miesiącach nie zachwycał formą, to i tak pozostaje klasowym zawodnikiem. Szkot postanowił jednak zrezygnować z gry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby lepiej przygotować się do kolejnego startu. W jego hierarchii ważniejszy będzie Indian Wells.

Szewczenko wskoczył w jego miejsce z listy rezerwowej. Z tym graczem w swojej karierze jeszcze nigdy się nie mierzył, dlatego trudno przewidzieć, jak dokładnie może przebiegać ich potyczka. Jedno pozostaje jasne – to Hurkacz uważany jest za faworyta. W rankingu ATP zajmuje 11. miejsce, a Rosjanin dopiero 119. Co prawda na kortach zdarzają niespodzianki niezależne od tego typu klasyfikacji, ale czysto na papierze większe szanse na sukces ma nasz rodak.

O której mecz Hubert Hurkacz – Aleksandr Szewczenko? Transmisja online i w TV

Hubert Hurkacz i Aleksander Szewczenko zmierzą się ze sobą 28 lutego. Ich spotkanie zaplanowano jako ostatnie na korcie centralnym, w związku z tym początek meczu nastąpi nie wcześniej niż o godzinie 17:45. Należy jednak liczyć się z tym, iż w przypadku długo trwających poprzednich starć, na potyczkę Polaka z Rosjaninem trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

Transmisja z tego meczu przeprowadzi Polsat Sport Extra. Ponadto będzie można obejrzeć go online – w serwisie polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Legenda tenisa twierdzi, że Iga Świątek się bała. To będzie dla niej duże wyzwanieCzytaj też:

Ważne słowa Igi Świątek po finale WTA Dubaj. Zwróciła się bezpośrednio do kibiców