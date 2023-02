Magda Linette – Warwara Graczewa. Transmisja TV i online z pierwszego meczu Polki w ramach WTA Austin

Przerwa Magdy Linette od gry w tenisa nie trwała długo. W nocy z 24 na 25 lutego czasu polskiego 30-latka rozegrała ćwierćfinałowy mecz ze Szwedką Rebeccą Peterson w ramach turnieju WTA w Meridzie. Niestety Polce nie udało się pokonać rozpędzonej przeciwniczki, z którą przegrała 2:6 i 4:6. Wcześniej półfinalistka Australian Open 2023 pokonywała Camilę Osorio 7:5, 6:2, a następnie Węgierkę Pannę Udvardy, która mimo zaciętego boju, musiała kreczować, gdyż źle stanęła i skręciła kostkę.

Magda Linette zawalczy o triumf w WTA Austin

Magda Linette jest niezwykle ambitną tenisistką, dla której nie istnieją rzeczy niemożliwe. Po sukcesie, jakim było dotarcie do Australian Open, Polka razem ze swoimi trenerami niemal cały czas pracują nad poprawą aspektów fizycznych, o czym opowiedziała w rozmowie ze „Sport Wprost”.

– Przede wszystkim wracamy do podstawy fizycznej, bo grając mecze późno, nie jestem w stanie pójść na siłownię, by zrobić trening. Kiedyś robiłam je między meczami, ale teraz nie dałabym rady. Moja fizyczność spada, siła także, więc mogą się wkraść różnego rodzaju kontuzje. Dlatego po przybyciu pierwszą rzeczą, od której zaczęliśmy, to był powrót do treningu fizycznego (...) Na pewno popracujemy więcej nad serwisem, żeby nie tyle nie obniżać procentowości pierwszego zagrania, a żeby nie spadała prędkość, bo mieliśmy wrażenie, że była widoczna różnica – mówiła nam tenisistka.

Magda Linette – Warwara Graczewa. O której i gdzie obejrzeć transmisję TV i online?

Mecz Magda Linette Warwara Graczewa w 1. rundzie turnieju WTA Austin został zaplanowany na wtorek, 28 lutego 2023 roku. Początek meczu ok. godz. 19:00 – 19:30 polskiego czasu. Transmisję TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport oraz online w Canal+Online.

