O której mecz Hubert Hurkacz – Paweł Kotow w ATP Dubaj? Transmisja na żywo w TV i online

Po zwycięstwie w turnieju ATP 250 w Marsylii Hubert Hurkacz chce iść za ciosem teraz rozpoczął rywalizację w turnieju ATP 500 w Dubaju. Rywalem polskiego tenisisty w pierwszej rundzie był Rosjanin Alexander Szewczenko, choć pierwotnie rywalem wrocławianina miał być legendarny Andy Murray, lecz ten wycofał się z turnieju z powodu urazu.

Z kolei Aleksandr Szewczenko był tzw. lucky loserem eliminacji. We wtorkowym meczu to Polak zatriumfował 3:6, 6:3, 7:6, choć w pierwszej partii musiał nieoczekiwanie uznać wyższość niżej notowanego rywala. Ponadto przeciwnik Polaka miał swoje szanse w końcówce i niewiele brakowało, by to on wyszedł zwycięsko z tego starcia.

Hubert Hurkacz poznał kolejnego rywala

Na Huberta Hurkacza w II rundzie turnieju w Dubaju czeka już rodak Szewczenki – Paweł Kotow. Obaj Rosjanie zmierzyli się ze sobą w kwalifikacjach. Zajmujący 138. lokatę w rankingu ATP zawodnik z Moskwy pokonał w I rundzie Alexeia Popyrina z Australii w trzech setach.

Starcie Huberta Hurkacza z Pawłem Kotowem będzie pierwszym w historii turniejów ATP. Stawką tego spotkania będzie awans do ćwierćfinału ATP 500 w Dubaju, w którym na zwycięzcę najprawdopodobniej będzie czekał Novak Djoković, który zmierzy się z Holendrem Tallonem Griekspoorem.

ATP Dubaj: mecz Hubert Hurkacz – Pawieł Kotow. O której i gdzie oglądać?

Mecz Hubert Hurkacz – Pawieł Kotow odbędzie się na korcie numer jeden. Rywalizacja tam rozpocznie się o godz. 11:00, a Polak rozegra swój mecz jako czwarty. W związku z tym tenisiści wyjdą na kort niewczesnej niż o godz. 15:30 polskiego czasu. Wszystko jednak będzie zależało od tego, jak długo będą trwać poprzednie trzy spotkania.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu oraz online w serwisach streamingowych zawierających te kanały, np. na Polsat Box Go.

Czytaj też:

Niesamowite zwroty akcji w meczu Magdy Linette! Nie tego chcieli jej kibiceCzytaj też:

Legenda tenisa twierdzi, że Iga Świątek się bała. To będzie dla niej duże wyzwanie