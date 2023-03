Hubert Hurkacz powalczy o półfinał ATP Dubaj z Novakiem Djokoviciem. O której mecz? Transmisja online i w TV

ATP Dubaj powoli wchodzi w fazę, w której w walce o najwyższe laury pozostają największe gwiazdy. Na jedną z nich na swojej drodze natrafił Hubert Hurkacz. Aby przejść dalej, reprezentant Polski będzie musiał pokonać najlepszego tenisistę ostatniej dekady, a mianowicie Novaka Djokovicia. Mimo że Serb ma już 36 lat, nadal potrafi zachwycać na korcie. Stawką jest awans do półfinału rozgrywek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Hubert Hurkacz zagra z Novakiem Djokoviciem o półfinał ATP Dubaj

Faworytem naturalnie pozostaje aktualny lider klasyfikacji ATP, który w 2023 roku zdołał już odnieść pewien wielki sukces. Pod koniec stycznia to właśnie Djoković sięgnął po kolejne trofeum w ramach Australian Open, pokonując Stefanosa Tsitsipasa. Był to już 10. raz, kiedy Serb zatriumfował w tych wielkoszlemowych rozgrywkach. Później zaś 36-latek przez miesiąc odpoczywał od gry, by wrócić do rywalizacji w Dubaju.

Gwiazdor ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa w ZEA. Najpierw pokonał Thomasa Machaca 2:1 i miał w tej potyczce duże problemy. Potem zaś wygrał 2:0 z Tallonem Griekspoorem. Hurkacz z kolei stawił się w Dubaju jako triumfator rozgrywek ATP w Marsylii i również wygrał jak dotąd dwa spotkania. Najpierw rozprawił się z Rosjaninem Aleksandrem Szewczenką (2:1), a potem jego rodakiem Pawłem Kotowem (2:0).

O której mecz Hubert Hurkacz – Novak Djoković? Transmisja online i w TV

Mecz Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem będzie trzecim w kolejności zaplanowanym na korcie centralnym. W związku z tym należy liczyć się z możliwymi opóźnieniami. Pewne jest natomiast to, iż spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 16:00.

Tak jak poprzednio, ta potyczka również będzie transmitowana przez Polsat Sport. Ponadto starcie Polaka i Djokovicia będzie można obejrzeć w serwisie polsatboxgo.pl.

