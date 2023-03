Novak Djoković ocenił występ Huberta Hurkacza. Te słowa mówią wszystko

Novak Djoković pokonał Huberta Hurkacza w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju. Liderowi światowego rankingu tenisistów wystarczyły tylko dwa przełamania w tym meczu, by ostatecznie wygrać. Polak robił co mógł, by pokonać rywala, ale ten tego dnia był bardzo dobrze dysponowany. Ostatecznie Djoković wygrał 6:3, 7:5 i awansował do półfinału, w którym zmierzy się ze zwycięzcą meczu Daniił Miedwiediew – Borna Coric.

Novak Djoković: To jeden z najlepszych tenisistów w tourze

Po spotkaniu Serb w samych superlatywach wypowiedział się na temat swojego przeciwnika. – To był wymagający mecz jak zawsze przeciwko Hubertowi. To zdecydowanie jeden z najlepszych tenisistów w tourze – powiedział Novak Djokovic w wywiadzie na korcie.

Fantastyczna osobowość i bardzo sympatyczny facet. Ma świetne relacje z każdym i zawsze jest pełen szacunku. Życzę mu wszystkiego najlepszego na resztę sezonu – dodał.

Novak Djoković: Hurkacz ma jeden z najlepszych serwisów

Hurkacz nie miał żadnego break pointa w tym meczu, ale najbliżej przełamania był przy stanie 5-4 w drugim secie, kiedy to uzyskał przewagę 0:30. Jednak Djoković wyszedł z kłopotów i przejął kontrolę nad meczem. Przy wyniku 5:5 Polak obronił cztery pierwsze break pointy, ale Serb wykorzystał swoją piątą szansę, i ostatecznie zapewnił sobie miejsce w półfinale.

Serb skomentował swój comeback i przełamanie Polaka. – Myślę, że Hurkacz ma jeden z najlepszych serwisów, więc w drugim secie, aż do 11. gema w drugim secie, nie miałem zbyt wielu szans przeciwko jemu – powiedział Djoković.

Na szczęście dla mnie, znalazłem również rytm w moim serwisie w całym drugim secie i utrzymałem swoje podanie. W takich meczach jeden lub dwa punkty zawsze mogą zadecydować o zwycięstwie. Jestem naprawdę, zadowolony z tego, jak zagrałem pod presją – zakończył.

Czytaj też:

Niesamowite zwroty akcji w meczu Magdy Linette! Nie tego chcieli jej kibiceCzytaj też:

Ważne słowa Igi Świątek po finale WTA Dubaj. Zwróciła się bezpośrednio do kibiców