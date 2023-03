Najnowszy ranking ATP. Wyjaśniła się sytuacja Huberta Hurkacza

Jak co poniedziałek przedstawiciele ATP zaktualizowali światowy ranking tenisistów. Niezmiennie pierwsze miejsce zajmuje Novak Djoković, który nie wystąpi w zbliżającym się Indian Wells. Organizatorzy tego turnieju potwierdzili wycofanie się serbskiego zawodnika.

Ranking ATP. Pierwsza dziesiątka

Drugi w rankingu jest Hiszpan Carlos Alcaraz. 19-latek traci do pierwszego Serba 380 punktów i ma przewagę 975 „oczek” nad trzecim Grekiem Stefanosem Tsitsipasem (5805 pkt). Poza podium znaleźli się Casper Ruud (5560 pkt), Taylor Fritz – 3795 pkt i Daniił Miedwiediew – 3775 „oczek”.

Pierwszą dziesiątkę zamykają Andrey Rublev, który traci do swojego rodaka 115 punktów. Na ósmym miejscu plasuje się 19-letni Holger Rune (3321), który awansował o dwie pozycje i wyprzedził m.in. Rafaela Nadala (3315) i Felix Auger-Aliassime (3245).

Ranking ATP: Hubert Hurkacz wciąż poza pierwszą dziesiątką

Do pierwszej dziesiątki znów nie zmieścił się Hubert Hurkacz, który traci do dziesiątego Kanadyjczyka 135 punktów. Swoim występem w ATP w Dubaju Polak odrobił do rywala 45 punktów. Przypomnijmy, wrocławianin przegrał w ćwierćfinale tego turnieju z Novakiem Djokoviciem.

W najnowszym rankingu ATP Kamil Majchrzak został uplasowany na 138. miejscu z 433 pkt na koncie, Kacper Żuk na 258. lokacie z 212 punktami, a Daniel Michalski, gromadząc 190 „oczek” znalazł się na 278. miejscu.

Ranking ATP na dzień 6 marca 2023

Pozycja Imię i nazwisko Liczba punktów 1. Novak Djoković

7160 pkt

2. Carlos Alcaraz

6780 pkt

3. Stefanos Tsitsipas 5805 pkt

4. Casper Ruud

5560 pkt

5. Taylor Fritz

3795 pkt

6. Daniił Miedwiediew

3775 pkt

7. Andriej Rublow

3660 pkt

8. Holger Rune 3321 pkt

9. Rafael Nadal 3315 pkt

10. Felix Auger-Aliassime

3245 pkt



