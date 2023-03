Z tym ma problem Iga Świątek. Legenda tenisa już to zauważyła

Od 4 kwietnia 2022 roku Iga Świątek jest liderką światowego rankingu WTA, po drodze zwyciężając osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe: French Open i US Open. Jej wielkim marzeniem było przełamanie w Australian Open, jednak w tym roku odpadła z tych zawodów już na etapie ćwierćfinału. Chris Evert wciąż uważa, że Polka jest najlepszą tenisistką na świecie i nie wątpi w jej umiejętności, jednak udało jej się dostrzec słaby punkt 21-latki.

Chris Evert wskazała, gdzie leży problem Igi Świątek

Iga Świątek nie powtórzy wyczynu sprzed roku, gdzie od chwili startu WTA 500 w Dosze przeszła jak burza, wygrywając kolejnych 37 meczów. Po porażce z Barborą Krejcikovą w finale WTA 1000 w Dubaju musi robić wszystko, by seria ta rozpoczęła się od pierwszego meczu Indian Wells. Chris Evert dostrzegła, że w meczach, które raszynianka przegrała, Polka nie panowała nad swoimi emocjami.

– Jest świetnie przygotowana fizycznie. Jest znakomitym sportowcem, który dobrze czuje się w rywalizacji. Ma odpowiednie narzędzia, odpowiedni zestaw umiejętności tenisowych. Ale wygląda na to, że w meczach, które przegrała, załamał się aspekt emocjonalny – mówiła ekspertka Eurosportu.

Chris Evert: Iga Świątek nadal jest najlepsza

Jednocześnie Amerykanka doceniła pod kątem emocjonalnym Novaka Djokovicia, który, jej zdaniem, doskonale radzi sobie z presją faktu, iż jest pierwszym tenisistą świata. Chris Evert wciąż twierdzi, że Iga Świątek jest najlepszą tenisistką na świecie.

– Jest jak maszyna. Wychodzi na kort i widać, że ma klapki na oczach, jest skoncentrowany i emocje nie są dla niego przeszkodą. Moim zdaniem Iga w niektórych meczach pokazała, że czasem traci nad nimi kontrolę. Musi zdawać sobie z tego sprawę. Ale nadal jest najlepsza, niezależnie od tego, co się o niej powie (...) Nadal jest o krok przed wszystkimi innymi tenisistkami. Jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej (...) Potrafi zranić rywalkę swoim wygimnastykowaniem i tym, jak wcześnie atakuje piłkę. Ma w swoim zespole psychologa sportowego, bo aspekt mentalny i emocjonalny w tenisie jest teraz bardzo ważny i trzeba umieć sobie z nim radzić. Sądzę, że idzie jej to coraz lepiej – dodawała.

Chris Evert: Iga Świątek nie jest maszyną

Legenda tenisa podkreśliła, że, mimo faktu, iż Iga Świątek ma już za sobą wiele osiągnięć i jest doskonała w tym, co robi, to dalej jest młodą dziewczyną, która ma przed sobą długą przyszłość oraz karierę sportową. To też odbija się na jej poziomie dojrzałości emocjonalnej.

– Myślę, że Iga jest emocjonalna i moim zdaniem ta emocjonalna i ta mentalna strona czasami będą dla niej wyzwaniem, tak jak było w przeszłości. Nie jest maszyną, tylko młodą kobietą, która głęboko odczuwa. Musi być zdyscyplinowana i nauczyć się zachować spokój podczas meczów, nauczyć się nie panikować i nie ulegać niepokojom. W przeszłości mówiła o tym, że czasem odczuwa niepokój zarówno w życiu, jak i na korcie – podkreśliła Chris Evert.

