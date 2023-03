Iga Świątek odpowiedziała na prowokację Rosjanki. Stanowcza reakcja tenisistki

Szerokim echem odbiła się ostatnia prowokacja rosyjskiej tenisistki Anastasiji Potapowej. Zawodniczka na swój mecz z Jessicą Pegulą w Indian Wells wyszła w koszulce Spartaka Moskwa, któremu gratulacje z okazji setnej rocznicy powstania składał w ubiegłym roku Władimir Putin.

Potapowa, która stwierdziła, że wspiera tę drużynę od 2017 roku, nie była w stanie wymienić żadnego piłkarza reprezentującego barwy tego zespołu, co zostało jednoznacznie odebrane jako prowokacja. Ostatecznie 28. rakieta świata przegrała z trzecią Amerykanką 6:3, 4:6, 5:7 i odpadła z trzeciej rundy Indian Wells. Mimo że Rosjanka nie gra już w turnieju, to jej zachowanie wciąż jest szeroko komentowane.

Iga Świątek komentuje prowokacje Rosjanki: Byłam zdziwiona

Głos w tej sprawie zabrała Iga Świątek, która od początku wybuchu wojny bardzo wspiera Ukrainę. Wraz ze swoimi przyjaciółmi zorganizowała wydarzenie, a dochód z niego został w pełni przekazany na objęte wojną państwo. Na pomeczowej konferencji prasowej po zwycięstwie z Biancą Andreescu Iga Świątek została zapytana o zachowanie rosyjskiej tenisistki.

– Szczerze mówiąc byłam zdziwiona, bo myślałam, że zdaje sobie ona sprawę z tego, że nie powinna pokazywać swoich poglądów, nawet jeśli jest fanką tej drużyny – stwierdziła.

Iga Świątek porozmawiała z WTA

Pierwsza rakieta świata poinformowała, iż porozmawiała z przedstawicielami WTA i dowiedziała się, co największa organizacja kobiecego tenisa zrobi, by zapobiec tego typu zachowaniom. – Dowiedziałam się, że tych sytuacji prawdopodobnie będzie mniej, bo wytłumaczą innym zawodnikom, że nie można promować żadnych rosyjskich drużyn w obecnych czasach – przyznała, dodając, że to ją trochę uspokoiło.

– Z drugiej strony uważam, że taki komunikat powinien być o wiele wcześniej. Na początku wojny było wiele chaosu w szatni i nie było wiadomo było, jak do tego wszystkiego podejść. To powoduje takie sytuacje – podkreśliła Iga Świątek.

Swój kolejny mecz na Indian Wells Iga Świątek rozegra z Emmą Raducanu, z którą w przeszłości mierzyła się tylko raz – podczas turnieju WTA w Stuttgarcie w 2022 roku. Wówczas górą była Polka.

