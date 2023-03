Historyczny moment dla polskiego tenisa. Zawdzięczamy go Idze Świątek i Magdzie Linette

Tenis swoją popularność w Polsce zdobył dzięki świetnym występom naszych tenisistów i tenisistek. Wybitnych reprezentantów naszego kraju było niewielu, a wymienić ich można na palcach jednej ręki.

Najlepsi polscy tenisiści w historii

Patrząc chronologicznie, to na pewno do legend tej dyscypliny sportu należy zaliczyć Jadwigę Jędrzejowską, która swoje największe sukcesy odnosiła jeszcze przed II wojną światową. Wówczas Polka zagrała w trzech wielkoszlemowych finałach – w 1937 roku w Wimbledonie i US Open. Rok później tenisistka dotarła do finału debla US Open, a w 1939 roku dotarła także do finału French Open singla i debla, którego wygrała.

Nie sposób nie wymienić również Agnieszki Radwańskiej, która debiutowała we wrześniu 2006 roku. „Isia” przez ponad dekadę utrzymywała się w światowej czołówce, a w lipcu 2012 roku została drugą rakietą świata. W czasie swojej kariery tenisistka wygrała 20 turniejów WTA i dwa ITF. W 2012 roku dotarła do finału Wimbledonu, półfinału Australian Open (2014 i 2016) oraz do ćwierćfinału Rolanda Garrosa (2013).

Teraz schedę po Radwańskiej przejęła Iga Świątek, która przebojem wdarła się do czołówki rankingu WTA. Raszynianka od 4 kwietnia 2022 roku została pierwszą rakietą świata i do tej pory, czyli do marca 2023 roku nie oddała prowadzenia. 21-latka wygrała do tej pory 12 turniejów WTA, w tym wielkoszlemowy US Open i dwukrotnie Rolanda Garrosa.

Historyczny moment dla polskiego tenisa

W historii polskiego tenisa mieliśmy również wiele tenisistek, które znajdowały się w czołówce, ale nie przebijały się do dwudziestki. Są wśród nich m.in. Urszula Radwańska, która najwyżej znalazła się na 29 miejscu rankingu WTA w 2012 roku, Magdalena Grzybowska w 1998 roku była 30., czy Katarzyna Nowak – 47. w 1995 roku.

Jednak teraz wydarzy się historyczny moment dla polskiego tenisa. Jak informuje serwis Z kortu – informacje tenisowe od poniedziałku Magda Linette już na pewno awansuje do TOP 20 rankingu WTA, co sprawi, że po raz pierwszy w historii dwie Polki znajdą się w pierwszej dwudziestce światowego rankingu tenisistek.

Magda Linette zawdzięcza ten awans m.in. świetnemu występowi w Australian Open, gdzie dotarła do półfinału, w którym przegrała z Aryną Sabalenką – późniejszą mistrzynią. Niestety z obecnie trwającym WTA 1000 w Indian Wells poznanianka się pożegnała już w drugiej rundzie. W turnieju swoje zmagania kontynuuje Iga Swiątek, która zwyciężając z Biancą Andreescu awansowała do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Emmą Raducanu.

