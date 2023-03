Pewny triumf Igi Świątek w Indian Wells. Pogromczyni Linette bezradna

Iga Światek przystępowała do meczu po dwóch różnych meczach w Indian Wells. W pierwszym z łatwością poradziła sobie z Claire Liu, tracąc zaledwie gema. W drugim, z Biancą Andreescu początkowo wydawało się, że też pójdzie wszystko w miarę szybko, lecz z czasem Kanadyjka postawiła twarde warunki i Polka wygraną musiała wywalczyć poprzez tie-break.

Emma Raducanu bez szans z Igą Świątek w WTA Indian Wells

Na drodze Polki w czwartej rundzie stanęła sensacyjna mistrzyni US Open 2021, Emma Raducanu. Brytyjka przebiła się sukcesem do tenisowego mainstreamu, lecz od tamtej pory nie nawiązała do sukcesu. Do turnieju w Indian Wells podchodziła jako 80. zawodniczka rankingu WTA, która odprawiła we wcześniejszej fazie m.in. Magdę Linette. W starciu z Igą Świątek była jednak bezradna. Pierwsza rakieta tenisa w niecałe półtorej godziny pokonała Brytyjkę 6:3, 6:1.

Spotkanie lepiej rozpoczęła Polka, która pewnie wygrała swoje otwarcie, a później była bliska pójścia za ciosem i przełamania rywalki. Ta jednak nie złożyła broni i pomimo kłopotów cały czas trzymała wynik. Przełomem okazał się szósty gem, w którym Świątek przełamała Brytyjkę, wygrywając do zera. Najlepsza tenisistka świata wygrała bez straty punktu następnego gema, co tylko pokazało jej siłę. Raducanu wygrała przy swoim podaniu, lecz na koniec seta do Świątek była górą. Do drugiego seta podchodziła po zwycięstwie 6:3 w pierwszym.

Kolejną partię rozpoczynała mistrzyni US Open 2021 i to ona objęła prowadzenie. Nie trwało to zbyt długo, gdyż już w trzecim gemie, pełnym walk na przewagi i wyrównań (aż pięć break pointów), Świątek przełamała przeciwniczkę. Polka złapała rytm, bo później wygrała pewnie przy swoim podaniu, by następnie ponownie do zera przełamać Raducanu. Pierwsza rakieta tenisa złapała fenomenalny rytm, który sprawił, że rywalka była bezsilna. W dwóch ostatnich gemach straciła tylko jeden punkt. Po niespełna półtorej godziny, wygrywając partię 6:1, Świątek awansowała do kolejnej rundy.

Sorana Cirstea rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale WTA Indian Wells

Na Igę Świątek czeka teraz Sorana Cirstea. Rumunka (83. pozycja w rankingu) w Indian Wells odprawiła tuż przed meczem Polki z Brytyjką rozstawioną z „piątką” Carolinę Garcia, wygrywając 6:4, 4:6, 7:5. Ćwierćfinał z udziałem pań odbędzie się w czwartek wieczorem lub w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.

