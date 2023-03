Daniił Miedwiediew zareagował na ostatnie słowa Igi Świątek. Rosjanie będą oburzeni

Na pomeczowej konferencji prasowej po zwycięstwie nad Alejandro Davidovichem Fokiną Rosjanin Daniił Miedwiediew został zapytany o słowa Igi Świątek na temat ostatniego zachowania jego rodaczki – Anastasiji Potapowej.

Prowokacje Anastasiji Potapowej

Przypomnijmy, tenisistka wyszła na swój mecz z Jessicą Pegulą w koszulce Spartaka Moskwa. Tenisistka stwierdziła, że wspiera tę drużynę od 2017 roku, ale nie była w stanie wymienić żadnego piłkarza reprezentującego barwy tego zespołu, co zostało jednoznacznie odebrane jako prowokacja.

Iga Świątek przyznała, że była zdziwiona takim zachowaniem. – Myślałam, że zdaje sobie ona sprawę z tego, że nie powinna pokazywać swoich poglądów, nawet jeśli jest fanką tej drużyny – dodała. Ponadto pierwsza rakieta świata porozmawiała z przedstawicielami WTA, którzy zapewnili ją, że organizatorzy wytłumaczą innym zawodnikom, że nie można promować żadnych rosyjskich drużyn w obecnych czasach, co uspokoiło trochę Igę Świątek.

Rosyjski tenisista poparł Igę Świątek

Daniił Miedwiediew zgodził się z Polką i wezwał innych zawodników do wzięcia większej odpowiedzialności za to, co robią oraz zapewnił, że chciałby, by na całym świecie był pokój. — Ja zawsze mówiłem to samo, jestem za pokojem na całym świecie i to wszystko, co mogę powiedzieć — przyznał Rosjanin, cytowany przez serwis sportskeeda.com.

Tenisista został również poproszony o odniesienie się do sytuacji, do decyzji Łesi Curenko, która odmówiła gry przeciwko Arynie Sabalence i wycofała się z turnieju.

— Po pierwsze, zdecydowanie współczuję wszystkim ukraińskim zawodniczkom i temu, przez co przechodzą. Ta sytuacja i to, co się wydarzyło nie jest mi znane w szczegółach, bo ja właściwie dowiedziałem się o tym dopiero następnego dnia... — stwierdził.

