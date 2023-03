Iga Świątek – Jelena Rybakina w WTA Indian Wells. Gdzie i kiedy transmisja TV, online

Iga Świątek szybko została jedyną polską przedstawicielką wśród singlistek. Polka w drodze do półfinału pomściła Magdę Linette, wygrywając z Emmą Raducanu. Teraz na jej przeszkodzie staje niewygodna zawodniczka, która w ostatnich bezpośrednich pojedynkach znajdowała sposób na zwycięstwo.

Iga Świątek powalczy o finał WTA Indian Wells z Jeleną Rybakiną

Jelena Rybakina to obecna 10. zawodniczka rankingu WTA. Urodzona w Moskwie tenisistka od 2018 roku reprezentuje Kazachstan. W dorobku może poszczycić się triumfem w ubiegłorocznym Wimbledonie. Choć w angielskim turnieju nie mogli występować Rosjanie, to dzięki zmianie barw 23-latka była wyjęta spod sankcji. Pomimo triumfu nie mogła jednak dopisać sobie punktów do rankingu za triumf. Kazaszka dotarła także do finału ostatniego Australian Open, gdzie wcześniej odprawiła m.in. Świątek.

Rywalka Polki w drodze do półfinału WTA Indian Wells pokonała Sofię Kenin, Paulę Badosę, Warwarę Graczową i Karolinę Muchovą. Tylko Czeszka zmusiła ją do rozegrania trzech setów (7:6, 2:6, 6:4). Z kolei Iga Świątek w poprzednich etapach amerykańskich zawodów zwyciężyła Claire Liu, Biancę Andreescu, Emmę Raducanu i Soranę Cirsteę (6:2, 6:3). Ostatni raz obie panie spotkały się na wspomnianym wcześniej turnieju wielkoszlemowym w Australii. Rybakina wygrała mecz 1/8 finału 6:4, 6:4.

Iga Świątek – Jelena Rybakina. O której i gdzie transmisja TV, online?

Wygrana z pary Iga Świątek – Jelena Rybakina zmierzy się o wygraną w turnieju ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Marią Sakkari a Aryną Sabalenką. Spotkanie Polki z Kazaszką zaplanowano na godzinę 2 w nocy czasu polskiego (sobota, 18 marca). Wcześniej, o 23:10 na kort wyjdą Białorusinka i Greczynka. Spotkanie Polki transmitować będzie w telewizji Canal+ Sport 2. Ponadto dostępna jest także transmisja w serwisie internetowym Canal+ online.

