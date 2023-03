Kiedy gra Iga Świątek w Miami Open? Wiemy, z kim może się zmierzyć w pierwszym meczu

Wielkimi krokami zbliża się moment, w którym Iga Świątek przystąpi do rywalizacji w kolejnym turnieju. Kilka dni po zakończeniu Indian Wells na raszyniankę czeka następne duże wyzwanie. Pierwsza rakieta rankingu WTA – podobnie jak wiele innych gwiazd – weźmie udział w Miami Open. Choć pierwsze mecze w turnieju rangi 1000 odbędą się już dziś, czyli 21 marca, nasza rodaczka będzie musiała zaczekać na swoje starcie.

Iga Świątek weźmie udział w Miami Open

22-latka na pewno będzie chciała odegrać się za bolesną porażkę, którą poniosła podczas poprzedniego turnieju. We wspomnianym już Indian Wells pokonała Claire Liu, Biancę Andreescu, Emmę Raducanu, Soranę Cirsteę, ale kiedy trafiła na Jelenę Rybakinę, okazała się bezradna. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Świątek z łatwością. Był to bez wątpienia gorzki moment dla tenisistki, która broniła tytułu wywalczonego przed rokiem.

Co może martwić jeszcze bardziej, to fakt, że już po odpadnięciu Polka wspomniała o pewnym problemie zdrowotnym, z którym zmagała się od pewnego czasu. – Nie jestem w stuprocentowej formie fizycznej. Odczuwam lekki dyskomfort jeśli chodzi o żebro. Zamierzam skonsultować to z moim zespołem medycznym. Na razie przygotowuję się do startu, ale zobaczymy, co przyniosą kolejne dni – powiedziała zawodniczka.

Kiedy gra Iga Świątek w Miami Open? Z kim zagra?

Nic nie wskazuje na to, by Świątek miała wycofać się z Miami Open. W związku z tym powinniśmy zobaczyć ją na korcie już w najbliższych dniach.

Pierwszy mecz Igi Świątek odbędzie się 23 lub 24 marca. Raszynianka rozpocznie rywalizację na Florydzie od drugiej rundy. W 1/32 finału Polka spotka się albo z Kateriną Siniakovą, albo Claire Liu. Niewykluczone też, że spotkanie to odbędzie się w sesji nocnej, której początek wyznaczono mniej więcej na północ czasu polskiego.

