Magda Linette – Jewgienija Rodina w WTA Miami. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Fani tenisa w ostatnich dniach otrzymali smutną wiadomość. Z powodu problemów zdrowotnych Iga Świątek, liderka światowych rankingów, wycofała się z turniejów w Miami oraz Billie Jean King Cup. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie mają komu kibicować podczas turnieju na Florydzie. W Stanach Zjednoczonych wystąpi nasza druga najlepsza tenisistka, Magda Linette. Polka jest zdecydowaną faworytką meczu.

Magda Linette przed początkiem turnieju WTA w Miami

Linette jako wysoko rozstawiona tenisistka była zwolniona z udziału w pierwszej rundzie. Walkę o drugą rundę musiała za to stoczyć jej rywalka. Jewgienija Rodina nieoczekiwanie wygrała z wyżej notowaną Bernandą Perą 6:3, 6:4. Rywalizująca pod neutralną flagą Rosjanka to obecnie zawodniczka numer 369. w rankingu. Próżno szukać wielkich sukcesów w karierze 34-latki. W karierze wygrała tylko jeden z cyklu WTA. Najlepszym wynikiem na Wielkim Szlemie był ćwierćfinał Wimbledonu w 2018 roku. Rodina wygrywała ten turniej w juniorskiej odsłonie w 2007 roku.

Polka podchodzi do meczu po turnieju w Indian Wells, którego nie może zaliczyć do udanych. Półfinalistka ostatniego Austrialian Open przegrała już w drugiej rundzie (od której rozpoczynała rywalizacje) z Brytyjką Emmą Raducanu 6:7, 2:6. Rodaczkę pomściła później Świątek, która dotarła aż do finału kalifornijskiego turnieju. Linette (19. w rankingu WTA) jest zdecydowaną faworytką starcia z Rodiną i teoretycznie nie powinna mięc problemów z pokonaniem znacznie niżej notowanej przeciwniczki.

Magda Linette – Jewgienija Rodina. Gdzie i kiedy transmisja TV, online

Zwyciężczyni polsko-rosyjskiego meczu w kolejnej rundzie zmierzy się Camilą Giorgi lub Wiktorią Azarenką. Mecz pomiędzy Magdą Linette a Jewgieniją Rodina zaplanowany jest na około godzinę 21. Dokładna pora jest zależna od czasu trwania innych spotkań. Mecz transmituje w Polsce Canal+ Sport. Ponadto dostępna będzie także transmisja na żywo w Internecie na kanale YouTube Canal+ Sport.

