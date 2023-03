Magda Linette wróciła na zwycięskie tory! Pewny triumf Polki

Magda Linette nie potrafiła przełamać złej passy w ostatnich dwóch turniejach. Po odpadnięciu w ćwierćfinale WTA w Meridzie, gdzie pokonała ją Szwedka Rebecca Peterson dwukrotnie odpadała w pierwszych rundach kolejnych turniejów. Najpierw musiała uznać wyższość Rosjanki Warwary Graczewej, z którą przegrała 3:6, 6:4, 4:6 w ramach turnieju WTA w Austin, a następnie odniosła porażkę w spotkaniu z Emmą Raducanu 6:7 (3:7), 2:6 w Indian Wells. Tym razem spisała się zdecydowanie lepiej, choć w kolejnej rundzie nie będzie miała łatwego zadania.

Znakomity początek Magdy Linette

Od samego początku meczu widać było przewagę Polki. Bez większych problemów zwyciężyła pierwszego gema, a w drugim przeciwniczka popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, a następnie wykonała niecelny forhend, choć miała ku temu dogodną sytuację. Rosjanka nie potrafiła się odnaleźć, a spotkanie kontrolowała nasza reprezentantka, błyskawicznie doprowadzając do przełamania. Tablica wyników pokazywała już 2:0. Kontrola Magdy Linette była niepodważalna, a Jewgenija Rodina nie umiała znaleźć sposobu na zdobycie co najmniej jednego gema.

Dopiero gdy stan meczu wynosił 4:0, 31-latka z Poznania została przełamana, a następnie jej przeciwniczka zwyciężyła podanie po długiej grze na przewagi. Tym samym po serii niepowodzeń różnica pomiędzy tenisistkami wynosiła już tylko dwa gemy. To nie zdeprymowało Polki i następnego gema znów pewnie wygrała, a 34-latka musiała poprosić o przerwę medyczną z powodu bólu w prawej nodze. Przerwa w grze wynosiła dzisięć minut, co wyszło jej na dobre, ponieważ zwyciężyła swojego trzeciego gema. Następnie Magda Linette zamknęła seta, wygrywając go 6:3.

Wyrównana walka w drugim secie

Jewgenija Rodina ponownie musiała zaczerpnąć pomocy lekarskiej, jednak tym razem szybciej wróciła na kort. Jej problemy były widoczne, choć nie myślała o kreczu. Jej gra uległa znacznej poprawie, a poznanianka miała więcej problemów, a wynik wynosił 3:1 dla Rosjanki. Magda Linette wróciła do formy z pierwszego seta, najpierw doprowadzając do przełamania powrotnego, a potem, nie bez problemów, zwyciężając gema przy swoim podaniu.

Tym samym poczuła krew i w kolejnym gemie przełamała przeciwniczkę. Później doprowadziła do stanu 5:3. Kolejnego gema wygrała Rosjanka, jednak to Magda Linette okazała się lepsza, wygrywając 6:4, a w konsekwencji cały mecz i awansując do trzeciej rundy turnieju WTA w Miami, gdzie zmierzy się ze zwyciężczynią pary Camila Giorgi – Victoria Azarenka. Faworytką jest druga z tenisistek.

Magda Linette – Jewgienija Rodina 2:0 (6:3, 6:4).

