Ukraiński minister spraw zagranicznych grzmi po decyzji ws. Wimbledonu. „Dopuścili wspólników zbrodni”

Podczas ubiegłorocznego sezonu tenisowego Wimbledon oraz inne brytyjskie imprezy tenisowe były jedynymi, które nie zgodziły się na udział biarłoruskich i rosyjskich sportowców. W tym roku będzie inaczej i tenisiści oraz tenisistki z tamtych krajów będą mogli wystąpić przed brytyjską publicznością, jednak pod warunkiem, że podpiszą deklarację o neutralności narodowej. Wieść o decyzji Lawn Tennis Association błyskawicznie rozeszła się po całym świecie i dotarła również do ukraińskich polityków. Ci jasno dali do zrozumienia, co o niej myślą.

Brytyjczycy tłumaczą decyzję ws. Wimbledonu

Przewodniczący All England Lawn Tennis and Croquet Club Ian Hewitt skomentował dopuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców do udziału w brytyjskich turniejach tenisowych. Podkreślił, że w dalszym ciągu wspierają Ukrainę.

– Nadal całkowicie potępiamy nielegalną inwazję Rosji i nasze wsparcie z całego serca pozostaje z narodem Ukrainy. To była niewiarygodnie trudna decyzja, niepodjęta lekko. Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, są to najwłaściwsze ustalenia dla mistrzostw na ten rok. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie rządu, ponieważ wraz z innymi zainteresowanymi stronami tenisa poruszaliśmy się po tej skomplikowanej sprawie i uzgodniliśmy warunki, które uważamy za wykonalne. Jeśli okoliczności ulegną zmianie między chwilą obecną a rozpoczęciem The Championships, rozważymy i odpowiednio zareagujemy – czytamy w jego oświadczeniu.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy grzmi po dopuszczeniu Rosji i Białorusi do Wimbledonu

Dmytro Kuleba nie dopuszcza myśli, że tenisiści z Rosji i Białorusi wezmą udział w Wimbledonie i innych brytyjskich turniejach tenisowych. Tym bardziej jest zdumiony, że na tę decyzję dopuścił rząd Wielkiej Brytanii i międzynarodowe organizacje tenisowe.

„Decyzja Wimbledonu o dopuszczeniu do udziału rosyjskich i białoruskich zawodników jest niemoralna. Czy Rosja zaprzestała agresji i okrucieństw? Nie, po prostu Wimbledon postanowił dopuścić do rywalizacji dwóch wspólników w zbrodni. Wzywam rząd Wielkiej Brytanii do odmowy wiz dla ich graczy” – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy.

