Wspaniałe wieści od Igi Świątek. Jej słowa mówią wszystko

Iga Świątek leczy kontuzję, przez którą musiała wycofać się z dwóch turniejów w Miami i mecz Polski w Billie Jean King Cup. Raszyniankę wsparło wiele tenisistek, w tym m.in. Jelena Rybakina, która stwierdziła, że Polka ma naprawdę dużego pecha. 21-latka pozostaje aktywna i regularnie kontaktuje się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedawno podjęła rękawice w ciekawym wyzwaniu. Teraz dała fanom do zrozumienia, że nie ma zamiaru poddawać się dolegliwościom i wróciła do treningów.

Iga Świątek walczy z kontuzją

Najlepsza tenisistka na świecie zdecydowała się opuścić turniej w Miami, ponieważ konieczne stało się zwalczenie urazu mięśni międzyżebrowych, z którymi walczy od jakiegoś czasu. Iga Świątek grała z nim w przegranym meczu z wcześniej wspomnianą Jeleną Rybakiną.

— Wiadomo, że to nie jest dla mnie idealna sytuacja, bo lubię grać w Miami, tak jak było widać w zeszłym roku. Nie jest to jakiś poważny uraz, bo wcześnie go wyłapaliśmy, ale na pewno ten czas, który poświęcę na regenerację przez najbliższe dni, pomoże w tym, bym szybciej doszła do siebie — powiedziała Raszynianka.

Iga Świątek kontynuuje treningi

Wszystko wskazuje na to, że regeneracja naszej mistrzyni przebiega bardzo szybko i sprawnie. Po zasadniczo krótkiej przerwie poinformowała fanów, że wróciła do treningów, a wysiłek fizyczny już nie jest jej straszny. W tym celu opublikowała w mediach społecznościowych promienne zdjęcie, pod którym napisała wymowne: „Powrót do roboty”.

Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy ponownie ujrzymy Igę Świątek na korcie, aczkolwiek istnieje prawdopodobieństwo, że stanie się to 17 kwietnia, kiedy rozpocznie się turniej WTA 500 w Stuttgarcie. Polka znalazła się na liście startowej imprezy, a przypomnijmy, że w 2022 roku została jego mistrzynią.

