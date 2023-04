Nowy ranking najlepszych tenisistów. Złe wieści dla Huberta Hurkacza

Najlepsi tenisiści świata mają za sobą dwa duże turnieje w Stanach Zjednoczonych. Najpierw rywalizowali w Indian Wells, by później przenieść się na wschodnie wybrzeże do Miami. W obu turniejach świetnie dysponowany był Hiszpan Carlos Alcaraz, lecz nawet to nie pomogło mu do zatrzymania fotela lidera. Zmiany w rankingu dotknęły również Huberta Hurkacza.

Novak Djoković ponownie na czele najlepszych tenisistów

Dotychczasowy numer jeden rankingu ATP stracił prowadzenie na rzecz Novaka Djokovicia. Sytuacja nie wydawałaby się zaskakująca, gdyby nie fakt, że Serb nie grał w ogóle w dwóch amerykańskich turniejach. Z powodu braku szczepienia na Covid-19, nie mógł wjechać na teren Stanów Zjednoczonych. Alcaraz, który wygrał turniej w Indian Wells, objął prowadzenie, ale by je utrzymać musiał obronić punkty z Miami. Tam przed rokiem triumfował, więc miał trudne zadanie. Ostatecznie poległ w półfinale turnieju na Florydzie z Jannikiem Sinnerem.

Z dorobkiem 7160 punktów prowadzi Djoković, który rozpoczął właśnie 381. tydzień na prowadzeniu w rankingu ATP. Zwycięzca 22 wielkoszlemowych. Turniejów śrubuje rekord przewodzenia w tabeli. Drugi w historii Roger Federer spędził na pierwszym miejscu 310 tygodni.

Hubert Hurkacz spada w rankingu ATP

Alcaraz znajduje się obecnie za Djokoviciem w rankingu. Dalsze pozycję zajmują Grek Stefanos Tsitsipas i Rosjanin Danił Miediediew, który triumfował na Florydzie. Polaków prawdopodobnie najbardziej interesują losy Huberta Hurkacza. Reprezentant naszego kraju odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Miami, przez co ponownie musiał liczyć się ze spadkiem w rankingu. W najnowszym notowaniu zajmuje 12. pozycję, co oznacza spadek o trzy miejsca względem poprzedniej aktualizacji. Urodzony we Wrocławiu tenisista musiał uznać wyższość między innymi Karena Chaczanowa, który zanotował awans o pięć miejsc i wdrapał się na 11. pozycję.

Czytaj też:

Historyczny triumf w Miami. O tym finale będzie bardzo głośnoCzytaj też:

Wspaniałe wieści od Igi Świątek. Jej słowa mówią wszystko