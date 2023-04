Coraz większe kłopoty Rafaela Nadala. Co dalej z jego karierą?

Carlos Alcaraz i Rafael Nadal to dwójka hiszpańskich graczy, którzy nie zagrają podczas turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. To duże rozczarowanie zarówno dla kibiców, jak i organizatorów. W poprzednim sezonie turniej wygrał Grek Stefanos Tsitsipas, który wystąpi jako turniejowa „dwójka”.

Rafael Nadal zdąży na turniej w Paryżu?

Po zdobyciu 22. tytułu wielkoszlemowego w ubiegłym roku, na kortach Australian Open, wydawało się, że „Król Nadal” może zapanować w cyklu ATP. Pochodzący z Majorki Nadal zaczął mieć jednak coraz większe problemy zdrowotne.

Podczas turniejów w Monte Carlo Nadal triumfował jednak aż jedenaście razy w karierze. Lepiej Hiszpanowi w jego bogatych dziejach szło tylko na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Niestety, choć Nadal próbował zdążyć, wyleczyć w stu procentach kontuzję stopy, na kortach ziemnych w Monte Carlo ostatecznie nie zagra.

„Witajcie. Niestety, wciąż nie jestem gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie. Nie będę mógł zagrać w jednym z najważniejszych turniejów w mojej karierze, w Monte Carlo. Nie jestem jeszcze w stanie grać z maksymalnymi gwarancjami, co do mojego zdrowia. Cały czas kontynuuje proces przygotowań, mając nadzieję na szybki powrót na kort” – napisał hiszpański tenisista w mediach społecznościowych.

twitter

Fani Nadala zaczynają coraz poważniej zastanawiać się, czy ich ulubieniec zdoła powrócić na kort do czasu zmagań Wielkiego Szlema w Paryżu. Brak Hiszpana w drabince turnieju im. Rolanda Garrosa to może być ogromny cios.

W przypadku Rogera Federera, kiedy zdrowie odmówiło posłuszeństwa m.in. przed przyjazdami na ukochany Wimbledon, Szwajcar niedługo później zakończył karierę. Trzecim z tzw. Wielkiej Trójki jest Novak Djoković, triumfator tegorocznego szlema w Australii. Serb to również lider światowych list ATP.

Kolejne problemy Carlosa Alcaraza

Djoković może być spokojny co do ew. konieczności rywalizacji z młodszym Alcarazem. Hiszpan, choć ma dopiero 19 lat, po raz kolejny przegrał ze zdrowiem. Z powodów zdrowotnych Alcaraz musiał wycofać się z Australian Open. Hiszpan stracił też prowadzenie w rankingu na rzecz Serba.

„Po dwóch miesiącach za granicą cieszę się, że wracam do domu, jednak jestem smutny, bo zakończyłem swój ostatni mecz w Miami z fizycznym dyskomfortem. Po dzisiejszej wizycie u mojego lekarza […] nie będę w stanie pojechać do Monte Carlo, by rozpocząć sezon na kortach ziemnych” – napisał Alcaraz.

twitter

Na rolę następcy Nadala młodszy Hiszpan najwyraźniej będzie musiał jeszcze swoje poczekać.

Turniej ATP 1000 w Monte Carlo rozpoczyna się w najbliższą sobotę (tj. 8.04) i potrwa do 16 kwietnia. Najwyżej rozstawionym tenisistą w drabince będzie Djoković. W turnieju zobaczymy również Huberta Hurkacza.

Czytaj też:

Najnowszy ranking WTA. Topnieje przewaga Igi ŚwiątekCzytaj też:

Historyczny triumf w Miami. O tym finale będzie bardzo głośno