O tej sprawie Iga Świątek mówiła w wywiadzie dla „Wprost”. Ukraińska Federacja Tenisa reaguje

Iga Świątek od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę bardzo wspiera naszego wschodniego sąsiada i bardzo głośno wypowiada się na ten temat. Już w lipcu 2022 roku zorganizowała turniej charytatywny „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”, który planowała od pierwszych dni wojny. Ponadto od rozpoczęcia konfliktu pierwsza rakieta świata rozgrywa swoje mecze z ukraińską flagą przyczepioną do czapki.

Stanowcze słowa Igi Świątek nt. wojny w Ukrainie

W ostatnim wywiadzie Szymona Krawca i Magdaleny Frindt dla „Wprost” Iga Świątek przyznała, że od początku wojny bardzo emocjonalnie podchodziła do tej sprawy. – My – sportowcy, osoby publiczne – mamy wpływ na społeczeństwo. Nasze poglądy kształtują innych, a to może wywoływać zmiany. Wojna nie jest dla mnie kwestią polityki, tylko cierpienia ludzi i dlatego zdecydowałam się zabrać głos – powiedziała.

Zdaniem pierwszej rakiety świata w tenisie na początku wojny powstało duże zamieszanie, co spowodowało, że atmosfera się zagęściła. – Nie zostały podjęte decyzje, które mogłyby załagodzić nastroje w szatni. Wszyscy trochę błądzili po omacku, co sprawiło, że teraz zdarzają się zachowania, które nie powinny mieć miejsca. Ostatnio zawodniczka z Rosji wyszła na kort w koszulce rosyjskiej drużyny piłkarskiej – kontynuowała.

– Myślę, że z odpowiednim przywództwem w organizacjach zarządzających tenisem na początku konfliktu takie rzeczy by się nie wydarzyły i nastroje nie byłyby coraz bardziej napięte – podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami „Wprost” pierwsza rakieta świata.

Ukraińska Federacja Tenisowa: Tacy ludzie są w mniejszości

Na te słowa zareagował szef Ukraińskiej Federacji Tenisowej Jewhenij Zukin. Zdaniem działacza, gdyby w środowisku tenisowym doszło do porozumienia, że zawodniczki z Rosji nie powinny grać w czasie wojny, to bardzo by to pomogło. – Ale niestety tacy ludzie jak Iga Świątek czy Petra Kvitova są w mniejszości, a nie w większości. To jest naprawdę złe, że nikt nie przejmuje się wystarczająco tym, co się dzieje – dodał.

– Obie tenisistki pochodzą z krajów, które są naprawdę blisko Ukrainy i czują, jak to wpływa na ich kraje z powodu uchodźców i zagrożenia ze strony Rosji, gdy Ukraina przegra tę wojnę. One wiedzą, jak to było żyć w czasach Związku Radzieckiego i mają dużo lepsze wyczucie tego, co się dzieje. Jesteśmy wdzięczni, że dostarczyli opinii publicznej to stanowisko – podkreślił.

Jewhenij Zukin: Mam sympatię do takich zawodniczek jak Daria Kasatkina

Na pytanie, czy Rosjanie i Białorusini powinni być karani za działania swoich rządów Jewhenij Zukin przyznał, że ma sympatię do takich zawodniczek jak Daria Kasatkina, która otwarcie sprzeciwia się wojnie.

– Rozumiem, że zagrożenie czują ci wszyscy, którzy próbują jakoś nie angażować się lub milczeć o wojnie, ale te zagrożenia są niczym w porównaniu z tym, co dzieje się na Ukrainie – podkreślił.

