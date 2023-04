Hubert Hurkacz – Jack Draper w ATP Monte Carlo. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Hubert Hurkacz ma za sobą przeciętne ostatnie tygodnie. Po wygraniu turnieju w Marsylii Polak radzi sobie w kratkę. W minionym tygodniu pożegnał się z turniejem w Estroil już po pierwszym meczu. Do Monako leciał z nadzieją na lepszą grę. Triumf w pierwszej rundzie nie przyszedł mu jednak łatwo.

Hubert Hurkacz walczy w turnieju ATP w Monte Carlo

Spotkanie z Laslo Djere należało do gatunku tych, do których Hurkacz zdążył przyzwyczaić już kibiców. Każdy z trzech setów pojedynku kończył się tie-breakiem. Rozstawiony z „dziesiątką” Polak przegrał w pierwszej partii, lecz wygrał dwie następne. To sprawiło, że trafił do drugiej rundy turnieju w Monako, gdzie czeka na niego Jack Draper.

Draper to młody, 22-letni tenisista podchodzący z Sutton (aglomeracja londyńska). Jego największym sukcesem jest finał juniorskiego Wimbledonu 2018, gdzie w ostatnim meczu musiał uznać wyższość Tsenga Chun-hsina. Największym wyczynem w seniorskiej karierze jest dotarcie do trzeciej rundy US Open 2022. Zajmujący obecnie 56. pozycję w rankingu ATP zawodnik dość pewnie pokonał na inaugurację turnieju w Monte Carlo Argentyńczyka Sebastiana Baeza 6:3, 7:5. To jednak Hurkacz, który rok temu na tych samych kortach dotarł do ćwierćfinału turnieju (porażka z Bułgarem Grigorem Dimitrowem), jest wskazywany jako faworyt starcia.

Hubert Hurkacz – Jack Draper. Transmisja TV, online

W przypadku zwycięstwa na Huberta Hurkacza w następnej rundzie turnieju czeka wygrany starcia pomiędzy Diego Schwartzmanem a turniejową „siódemką”, Jannikiem Sinnerem. Mecz Polaka z Jackiem Draperem odbędzie się we wtorek 11 marca, nie wcześniej niż o godzinie 16:00. Z powodu odbywających się wcześniej spotkań, termin spotkania może się zmienić. Transmisję polsko-brytyjskiego pojedynku w telewizji przeprowadzi Polsat Sport. Dodatkowo dostępna będzie również transmisja online w aplikacji Polsat Box Go.

