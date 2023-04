Iga Świątek zszokowana wyróżnieniem. To dla niej wyjątkowa chwila

Iga Świątek wkrótce pojawi się na korcie. Już jutro, tj. 15 kwietnia rozpocznie się turniej WTA 500 w Stuttgarcie, który potrwa przez osiem dni. Polka została do niego zgłoszona, podobnie jak do następnych zawodów w Madrycie. W trakcie przygotowań do powrotu do formy 21-latka z Raszyna ma nie byle powody do radości. Została wyróżniona poza kortem, a swoje zadowolenie wyraziła za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Igi Świątek

Obecność Polaka lub Polki na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata to wyjątkowe wyróżnienie. Iga Świątek zyskała ogólnoświatową rozpoznawalność dzięki sportowym osiągnięciom w 2022 roku, które doprowadziły ją na sam szczyt rankingu WTA. Ponadto nasza tenisistka regularnie udziela się w akcjach charytatywnych i publicznie okazuje wsparcie oraz nawołuje do niego względem ukraińskiej społeczności, która zmaga się z atakami wojsk rosyjskich. Raszynianka opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis.

„Nigdy nie sądziłam, że przytrafi mi się coś takiego. Dziękuję TIME za to wyróżnienie i dostrzeżenie mnie. I dziękuję Ci Mikaela za Twoje słowa. Wiele to dla mnie znaczy” – napisała Polka na Twitterze.

Mikaela Shiffrin mocno doceniła Igę Świątek

„Docenia tych, którzy ją wspierali, nie umniejszając jej własnym umiejętnościom i pracy. Opowiadała się za zdrowiem psychicznym i wspierała Ukraińców w walce o ich kraj. Jako sportowiec, a co ważniejsze jako człowiek, uosabia rodzaj pewności siebie, którą każdy powinien naśladować — pewność działania zamiast zwykłej rozmowy” – tymi słowami Mikaela Shiffrin wyróżniła Igę Świątek.

To dobry moment przed bardzo intensywnym czasem dla naszej gwiazdy. Na kortach w Stuttgarcie pojawi się 17. kwietnia i tym samym rozpocznie dwumiesięczny maraton tenisowy, który zostanie zakończony podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

