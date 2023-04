Kolejne złe wieści od Rafaela Nadala. Hiszpański mistrz opublikował szczery wpis

Rafael Nadal ma na swoim koncie 22 tytułu wielkoszlemowe. Hiszpan ostatni raz triumfował w Wielkim Szlemie w ubiegłym roku w Paryżu. Od tego czasu pochodzący z Majorki tenisista ma spore problemy ze zdrowiem. Zaczęło się od kłopotów ze stopą, a obecnie Hiszpanowi mocno doskwiera kontuzjowane biodro.

Rafael Nadal nie zagra na turnieju w Barcelonie

Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że Nadal zrezygnował z udziału w imprezie w Monte Carlo. To było spore rozczarowanie dla kibiców tenisa, tym bardziej że właśnie ruszył sezon na kortach ceglanych. Właśnie na mączce Nadal zawsze odnajdował się najlepiej, będąc niekwestionowanym królem wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

„Witajcie. Niestety, wciąż nie jestem gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie. Nie będę mógł zagrać w jednym z najważniejszych turniejów w mojej karierze, w Monte Carlo. Nie jestem jeszcze w stanie grać z maksymalnymi gwarancjami, co do mojego zdrowia. Cały czas kontynuuje proces przygotowań, mając nadzieję na szybki powrót na kort” – przekazał kibicom Nadal w mediach społecznościowych.

Nadal zdecydował ws. ATP w Barcelonie

Niestety, wygląda na to, że wspomniany szybki powrót wcale nie musi takim być. W piątek Hiszpan ponownie odezwał się do fanów, tym razem w sprawie turnieju w Barcelonie. Jednym z ukochanych miejsc do gry w tenisa dla byłego lidera rankingu ATP.

„Barcelona jest dla mnie wyjątkowym turniejem, ponieważ jest moim przybranym klubem. Niestety, wciąż nie jestem gotowy zdrowotnie, dlatego kontynuuje proces powrotu na korty, do rywalizacji. Życzę powodzenia mojemu przyjacielowi Davidowi Ferrerowi i jego zespołowi w tej edycji turnieju, który z pewnością zakończy się sukcesem na wszystkich poziomach” – napisał hiszpański tenisista.

Trudno powiedzieć, kiedy faktycznie Nadal wróci do rywalizacji. Kibice z pewnością liczą, że Hiszpana nie zabraknie podczas Wielkiego Szlema w Paryżu. Nadal będzie bowiem bronił tytułu, jednego z czternastu zdobytych na paryskiej mączce w swojej bogatej karierze.

Do wielkoszlemowej listy triumfów należy dopisać Hiszpanowi po dwie wygrane na Wimbledonie oraz w Australian Open i cztery w US Open.

