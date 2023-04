Piękne słowa o Idze Świątek. Tenisowa legenda stanęła w obronie Polki

Rzadko się zdarza, że magazyn „TIME” umieścił w gronie najbardziej wpływowych osób świata Polkę czy Polaka. Iga Świątek zasłużyła sobie jednak na to, żeby znaleźć się wśród wyróżnionych. Polka robi wiele, żeby nie tylko królować na światowych kortach, ale również uświadamiać, m.in. co od 24 lutego 2022 roku dzieje się na terenie Ukrainy.

Andy Roddick stanął w obronie Igi Świątek

Liderka rankingu WTA nie ukrywała zaskoczenia po wyróżnieniu, które otrzymała od prestiżowego magazynu. „TIME” posłużyło się słowami Mikaeli Shiffrin, amerykańskiej narciarki alpejskiej. Mistrzyni olimpijska przyznała, że głośne wsparcie dla Ukrainy czy otwarte mówienie o zdrowiu psychicznym, to postawy godne naśladowania.

„Nigdy nie sądziłam, że przytrafi mi się coś takiego. Dziękuję TIME za to wyróżnienie i dostrzeżenie mnie. I dziękuję Ci Mikaela za Twoje słowa. Wiele to dla mnie znaczy” – napisała w mediach społecznościowych Świątek po wyróżnieniu.

Głos w sprawie wyróżnienia dla Polki dla Tennis Channel zabrał Andy Roddick. Były tenisista, który był m.in. liderem rankingu ATP oraz triumfował w wielkoszlemowym US Open, mocno ocenił niedowartościowanie polskiej tenisistki.

– Nie podoba mi się to, że w kobiecym tenisie jest wiele zawodniczek, które otrzymują więcej uwagi aniżeli Świątek. I to pomimo faktu, że mają dużo mniejsze osiągnięcia. Tym bardziej cieszę się z wyróżnienia dla Świątek przez „TIME”. Ona na to zasłużyła, jest wielką profesjonalistką. A dodatkowo ma również wyrazisty głos poza kortem – przyznał Roddick, wyraźnie zaznaczając swoją opinię.

Kiedy swój kolejny mecz zagra Iga Świątek?

Polka wraca do gry w tourze WTA. Najbliższa okazja do zobaczenia Świątek w akcji nadarzy się podczas turnieju w Stuttgarcie. Polka na ceglanych kortach będzie bronić tytułu zdobytego przed rokiem. Póki co wylosowano drabinkę zmagań w niemieckim turnieju. Świątek zacznie zmagania od II rundy. Przeciwniczką Polki będzie Chinka Qinwen Zheng albo amerykańska kwalifikantka Alycia Parks.

Świątek na kort wyjdzie w najbliższą środę bądź czwartek, w zależności od układu gier. Swój ostatni mecz Polka zagrała 18 marca podczas półfinału w Indian Wells. Od tego czasu liderka światowych list zmagała się z kontuzją żeber. A co do kontuzji, z turnieju w Stuttgarcie w niedzielę wycofała się ze względów zdrowotnych Czeszka Petra Kvitova.

