Iga Świątek dostanie zakaz gry na polskim turnieju? Szykuje się rewolucja w tenisie

Iga Świątek wraca do gry po kontuzji żeber. W swoim drugim meczu na WTA w Stuttgarcie pierwsza rakieta świata zmierzy się z Karoliną Pliskovą. W drugiej rundzie zawodów pokonała Chinkę Qinwen Zheng 2:0 (6:1; 6:4) i awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Czeszką.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że rozgrywki tenisa wrócą do Chin, które były zbanowane z powodu restrykcji covidowych. Na ostatnie dwa lata zmagania w Azji zastąpiły rozgrywki w Ostrawie. Do tych doniesień o odniósł się organizator turnieju WTA 500 w Czechach w rozmowie z „tenisportal.cz”. Jego zdaniem chodzi głównie o pieniądze, których federacji brakuje.

WTA szykuje rewolucję w tenisie

Ponadto szef turnieju w Ostrawie zdradził, że w 2024 roku może dojść do niemałej rewolucji w WTA. – Sytuacja jest teraz taka, że od 2024 roku nastąpi całkowita przebudowa turniejów. Dzisiejsze turnieje WTA rangi 250 staną się bezwartościowe, gdyż tenisistki z czołowej trzydziestki rankingu WTA nie będą mogły w nich zagrać – poinformował.

– Rozpocznie się walka o to, komu organizacja pozwoli podnieść poziom turnieju z 250 do 500. Organizatorzy turniejów będą musieli za to zapłacić, a o tym, kto odniesie sukces, dowiemy się prawdopodobnie pod koniec kwietnia – podkreślił.

Były trener Igi Świątek uspokaja

Na ten wywiad zareagował dziennikarz serwisu meczyki.pl Maciej Łuczak, który stwierdził, że jeśli to stanie się faktem, to Iga Świątek nie będzie mogła zagrać na turnieju w Warszawie. Przypomnijmy, pierwsza rakieta świata wzięła udział w zeszłym roku na polskim turnieju. Odbył się on wówczas w lipcu, a raszynianka odpadła w ćwierćfinale z Caroline Garcią.

Na wpis dziennikarza zareagował były trener Igi Świątek – Piotr Sierzputowski, który trochę uspokoił polskich kibiców. – Nie mogę zdradzać szczegółów, ale będzie mogła. Będzie kilka wyjątków, dzięki którym zawodniczki z top będą mogły grać w turniejach 250 – odpowiedział. W tym roku turniej BNP Paribas Poland Open ma odbyć się w dniach 24 – 30 czerwca.

twitterCzytaj też:

Takiej Igi Świątek nie znaliśmy. O to ma żal do kibicówCzytaj też:

Iga Świątek nie zapomina o wojnie w Ukrainie. „Oni tracą życie. To łamie serce”