Iga Świątek – Aryna Sabalenka w WTA Stuttgart. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Od początku turnieju w Stuttgarcie z mowy ciała Igi Świątek biła pewność siebie. Choć Polka miała za sobą miesięczną przerwę spowodowaną problemami zdrowotnymi, to wróciła do startów tak, jakby nie grała zaledwie kilka dni. Najlepsza tenisistka świata znów rywalizuje na ukochanej mączce. W meczu o triumf w turnieju czeka ją jednak starcie z drugą rakietą świata.

Iga Światek powalczy o drugi puchar w tym roku

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Niemczech od szybkiej przeprawy z Chinką Qinwen Zheng. Później po trzech setach wygrała z Czeszką Karoliną Pliskovą. Wczorajszy mecz Polki trwał zaledwie kilkanaście minut. Już po pierwszym gemie Ons Jabeur potrzebowała pomocy medycznej, a po następnych dwóch była zmuszona do poddania meczu. To sprawia, że pochodząca z Raszyna zawodniczka podejdzie do niedzielnego meczu niezmęczona wczorajszą grą.

Aryna Sabalenka także wczoraj nie namęczyła się zbyt mocno, z tą różnicą, że rzeczywiście musiała rozegrać dwa pełne sety. W żadnym nie dała szans Rosjance Anastazji Potapowej, wygrywając 6:1, 6:2. Białorusinka wcześniej w Stuttgarcie pokonała Barborę Krejcikovą i Paulę Badosę, która jako jedyna zmusiła ją do rozegrania trzech setów. W ostatnim bezpośrednim starciu pomiędzy Igą Świątek a Sabalenką górą była Polka. Pod koniec ubiegłego roku obie panie zmierzyły się ze sobą w Dubaju. Wtedy to reprezentantka naszego kraju pokonała rywalkę w dwóch setach 6:1, 6:3. Według przewidywań bukmacherów to Świątek jest faworytką niedzielnego finału.

Iga Świątek – Aryna Sabalenka. Transmisja TV, online

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką rozpocznie się w niedzielę, 23 kwietnia, o godzinie 13:00 w Stuttgarcie. Transmisję TV z meczu przeprowadzi telewizja Canal+ Premium. Ponadto dostępna będzie także możliwość obejrzenia starcia w serwisie internetowym Canal+ Online.

