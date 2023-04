Iga Świątek poznała możliwą rywalkę w Madrycie. Trudne losowanie Polek

Iga Świątek ma za sobą wspaniały turniej w Stuttgarcie zwieńczony triumfem. Najlepsza tenisistka świata obroniła tytuł sprzed roku po drodze pokonując Qinwen Zheng, Karolinę Pliskovą, Ons Jabeur i Arynę Sabalenkę. Efektowna gra naszej reprezentantki w Niemczech daje nadzieje na korzystny przebieg kolejnych turniejów, w których będzie brała udział. Najbliższe zadanie czeka ją w Madrycie, gdzie odbędzie się turniej WTA 1000. Wiemy już, z kim być może przyjdzie jej się zmierzyć.

Iga Świątek poznała pierwszą możliwą rywalkę w Madrycie

Prestiżowy turniej w Madrycie rozpoczyna się już w poniedziałek, 24 kwietnia. Przez pierwsze dwa dni rozegrane zostaną mecze pierwszej rundy. Jeden z nich wyłoni przeciwniczkę, z którą Iga Świątek stanie do walki w kolejnym etapie. Nie jest to żadna niespodzianka, ale nasza reprezentantka jest w gronie czterech najwyżej rozstawionych tenisistek tych zawodów, co jednocześnie przełożyło się na to, że w pierwszej rundzie otrzymała wolny los.

Wiele wskazuje na to, że pierwszą przeciwniczką „jedynki” światowego rankingu WTA będzie Emma Raducanu. Inny scenariusz wydarzy się, gdy Brytyjka przegra z kwalifikantką. Walka o triumf w stolicy Hiszpanii zapowiada się równie ciekawie, co w Stuttgarcie. Tylko do półfinału najlepsza tenisistka globu może zmierzyć się m.in. z Jeleną Rybakiną, Jessicą Pegulą czy Barborą Krejcikovą. Po drugiej stronie tabelki znalazła się m.in. Aryna Sabalenka.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku raszynianka nie wystartowała w Madrycie, zatem będzie miała okazję na podwyższenie swojego dorobku punktowego w rankingu WTA. W turnieju wezmą udział również Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Druga z tenisistek rozpocznie udział w zawodach od eliminacji i zmierzy się w nich z Serbką Olgą Danilović. Z kolei Linette ma zapewnione miejsce w drabince głównej.

