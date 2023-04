Bezwzględne zasady podczas Wimbledonu. Dotkną Rosjan

Kilka tygodni temu władze Wimbledonu uległy naciskom ze strony władz ATP i WTA, ostatecznie dopuszczając Rosjan i Białorusinów do udziału w turnieju. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku turniej odbył się bez udziału tenisistów z tych krajów, ale nie tylko, ponieważ nie zostali dopuszczeni także do innych brytyjskich zawodów. Jednak to, że tym razem będą mogli zagrać, nie oznacza, że nie wprowadzono przy tym specjalnych zasad.

Władze Wimbledonu nie przestają wspierać Ukrainy

Przypomnijmy, że Rosjanie i Białorusini, którzy będą brali udział w Wimbledonie i innych turniejach na wyspach brytyjskich, będą musieli zadeklarować, że nie mają zamiaru manifestować wsparcia dla agresorów. Dziennikarz „Sky Sports” Rob Harris podał, jak dokładnie ma wyglądać obecność tenisistów z tych krajów podczas brytyjskich zawodów Wielkiego Szlema. Włodarze turnieju bezustannie wspierają Ukrainę w walce z najeźdźcami.

— To w żadnym stopniu nie zmniejsza naszego potępienia dla Rosji w związku z inwazją na Ukrainę — powiedział Ian Hewitt, szef All England Club, czyli organizatora Wimbledonu, podczas ogłaszania decyzji o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do gry. Wspomniany wcześniej dziennikarz poinformował, że jeden funt zysku z każdego zakupionego przez kibiców biletu, zostanie przeznaczony na wsparcie Ukrainy. Ponadto ukraińscy tenisiści otrzymają bezpłatne zakwaterowanie podczas w pobytu na wyspach, a Ukraińcy mieszkający w Londynie będą mogli się cieszyć specjalną pulą biletów.

Wimbledon narzuca Rosjanom specjalne zasady

Ponadto włodarze Wimbledonu zarządzili, że w trakcie trwania zawodów nie będzie można wnieść flag Rosji i Ukrainy oraz czegokolwiek symbolizującego poparcie dla rosyjskiej agresji. Co więcej, podczas turnieju rosyjscy dziennikarze nie otrzymają akredytacji, a rosyjskie stacje telewizyjne nie będą mogły kupić praw telewizyjnych, co oznacza, że w Rosji nie będzie można legalnie obejrzeć Wimbledonu, który rozpoczyna się 2 lipca.

