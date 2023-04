Marketa Vondorousova – Magda Linette. O której i gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i online

Magda Linette stanie przed kolejną próbą przełamania swojej słabej passy z ostatnich turniejów. Zawody w Madrycie nie rozpoczynają się dla niej łaskawie, bowiem jej pierwszą przeciwniczką będzie niżej notowana, aczkolwiek znajdująca się w znakomitej formie Marketa Vondorousova. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko.

Magda Linette pragnie przełamać złą passę

Ostatnie tygodnie pod względem sportowym były dla Magdy Linette fatalne. Po pamiętnym sukcesie, jakim było dotarcie do półfinału Australian Open 2023, tylko dwukrotnie zdołała dotrzeć do ćwierćfinału jakichkolwiek rozgrywek. Miało to miejsce w Meridzie oraz Miami. W pozostałych nasza reprezentantka odpadała już po pierwszych lub drugich meczach. Można powiedzieć, że największym sukcesem 31-latki było pokonanie Victorii Azarenki w 1/16 finału WTA Miami.

Niemniej od 7 kwietnia Polka nie może wygrać żadnego spotkania. Tego dnia została wyeliminowana z WTA W Charleston przez Madison Keys 2:6, 6:3, 1:6, a następnie uległa dwóm Kazaszkom Julii Putincewie 7:5, 6:3 i Jelenie Rybakinie 6:4, 6:2 w Billie Jean King Cup. Nic nie wskazuje na to, by teraz miała mieć łatwiej. Marketa Vondorousova znajduje się w znakomitej formie i stawiana jest w roli faworytki nadchodzącego meczu. Ostatnią porażkę zanotowała 27 marca, kiedy z turnieju w Miami po zaciętym meczu wyeliminowała ją Sorana Cirstea.

Marketa Vondorousova – Magda Linette. O której i gdzie obejrzeć mecz?

Mecz 2. rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie, w którym zmierzą się Marketa Vondorousova i Magda Linette zaplanowany został na godz. 15:30. Będzie to czwarte spotkanie od godz. 11:00, więc w zależności od przebiegu wczeeśniejszych meczów, może on się przesunąć w czasie. Transmisję TV z tego meczu będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport oraz online w platformie Canal+Online.

Czytaj też:

Magda Linette szczerze o wsparciu Ukrainy. „Mam wewnętrzną rozterkę”Czytaj też:

Magdalena Fręch osiągnęła historyczny awans. Kapitalny mecz w Madrycie